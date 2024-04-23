В Украине значительно сократилось количество детей: в Минобразования показали тревожную статистику

В Украине сократилось количество детей. Это можно проследить по статистике, сколько учащихся учится в младшей школе.

Об этом рассказал первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец во время форума "Демографическое будущее Украины", передает ТСН.ua.

“Депопуляция началась до войны. И мы понимаем, что в образовании в первый класс идут дети, рожденные шесть лет тому назад. Соответственно, мы должны смотреть в разрезе шести лет: что происходит и как было. Я приведу несколько цифр для примера. Если считать количество детей в младшей школе, то есть с первого по четвертый класс, в 2017 году в младшей школе было полтора миллиона детей. В 2026 году в младшей школе будет 800 тысяч детей. Это дети, рожденные в 2022 году", — отметил Евгений Кудрявец.

По его словам, сегодня в украинской системе образования 3,8 млн. детей. Из них около миллиона не учатся офлайн.

“Из них 350 тысяч находятся за границей. И в Украине находится 650 тысяч детей в основном в восьми регионах Украины, прифронтовых, где у детей нет возможности учиться очно. Половина из них даже при наличии укрытия, поскольку время прилета намного быстрее, чем возможность включить сирену и дойти до укрытия”, — рассказал Евгений Кудрявец.

Напомним, демографы подсчитали, сколько украинцев находятся за границей.

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