В Украине значительно усилят ответственность для уклонистов: суммы штрафов шокируют

В Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации. Пока штрафы составляют от 510 до 5100 гривен. Впрочем, скоро их планируют значительно повысить — соответствующий законопроект поддержала Верховная Рада в первом чтении.

За что могут оштрафовать военнообязанного, какие это штрафы и что изменится, в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

Штраф за нарушение правил военного учета

За нарушение правил военного учета установлена административная ответственность в виде штрафа от 510 до 850 грн согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Какие действия квалифицируются как нарушение правил военного учета

Например, не пребывание лица вообще на военном учете или несообщение Территориального центра комплектования и социальной поддержки об изменении учетных данных об изменении места жительства, места работы или учебы.

"То есть за не обновление учетных данных", — объяснила ТСН.ua Марина Бекало.

Штраф за нарушение закона о мобилизации

За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в особый период предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 3 400 до 5 100 грн согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

“То есть за неявку по повестке или за отказ прохождения военно-врачебной комиссии, например. По этой статье также квалифицируются нарушения правил военного учета руководителями предприятий, учреждений и организаций, ответственных за ведение военного учета. Обычно это работодатели или учебные заведения", — отметила адвокат ТСН.ua.

Штрафы для нарушителей значительно повысят

Законопроект №10379, который Верховная Рада приняла за основу в первом чтении 10 апреля 2024, значительно усиливает ответственность.

Следовательно, за нарушение правил военного учета штраф будет составлять от 8 500 грн до 17 000 грн.

А за нарушение законодательства о мобилизации во время особого режима штраф будет составлять от 34 000 грн до 51 000 грн.

Для должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, ответственных за ведение военного учета, за нарушение правил штраф будет составлять от 153 000 грн до 204 000 грн.

Напомним, уклонисты от мобилизации пошли на крайние меры: просят себе детей и ищут бабушек для женитьбы.

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