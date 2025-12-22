В Украине значительно возрастут пенсии в 2026 году: кто получит больше всего

В Украине вырастут пенсии / © iStock

В Украине с 1 января 2026 года почти 40% пенсионеров получат повышенные пенсии. Причина — рост прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан до 2595 грн, что на 234 грн больше, чем сейчас.

Минимальная пенсия вырастет с 2361 грн до 2595 грн, так что пенсионеры, получающие минимальный размер выплат, будут иметь ежемесячную надбавку в 234 грн, сообщает ТСН.ua.

Максимальная пенсия, которая не может превышать десятикратный размер минимальной, возрастет до 25 950 грн. Соответственно, наиболее возможное повышение составит 2340 грн.

Доплаты также увеличат для тех, кто имеет сверхурочный стаж — более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. За каждый год стажа сверх нормы будут выплачиваться на 234 грн больше — это разница между новой и действующей надбавкой, которая составляет 1% минимальной пенсии. К примеру, за 10 дополнительных лет стажа пенсия вырастет на 2340 грн. В то же время, максимальная выплата не может превышать 25 950 грн.

Самое масштабное повышение ожидается 1 марта 2026 — индексация коснется около 90% пенсионеров, то есть более 9 миллионов человек. Ориентировочный размер индексации может составлять 11–15%, однако, как и в предыдущие годы, прибавка будет ограничена — не более 1500 грн. Максимальную доплату смогут получить те, у кого сейчас есть от 10 000 грн пенсии при 15% индексации и от 13 636 грн — при 11%.

Раньше мы рассказывали, что пенсионеров в Украине становится все меньше. По информации Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 октября текущего года (последние данные) в стране насчитывалось 10,2 млн человек, получающих пенсии. Это на 100 тысяч меньше чем на 1 октября 2024 года.