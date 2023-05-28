В Украине звучала масштабная воздушная тревога: какие области под ударом и какие последствия (фото)

В результате атаки в Киеве есть погибшие и пострадавшие.
В ночь на 28 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Россия снова атаковала украинские города, главной целью стал Киев. В результате атаки есть жертва и пострадавшие. Также взрывы раздавались в других областях. Для удара страна-террористка применила более полусотни иранских дронов Shahed-136/131.
Все, что известно о ночной тревоге в Украине и ее последствиях на утро 28 мая – читайте на сайте ТСН.ua.
Взрывы в Киеве – какие районы были под ударом
После объявления воздушной тревоги в столице раздались взрывы. Оккупационные войска атаковали Киев иранскими дронами. Работало ПВО. По информации КМВА, нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов. Это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу.
По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников россиян.
В Голосеевском из-за сбития дронов:
- обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один — госпитализирован;
- возникло воспламенение крыши одного из ТРЦ;
- возник пожар на территории одного из строек;
- также было возгорание на территории предприятия, вспыхнули склады готовой продукции, разрушение на площади 1000 кв., есть один пострадавший.
- падение обломков на территорию АЗС
В Печерском районе загорелась крыша дома.
В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.
Главная цель – Киев
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что во время ночной атаки 28 мая удар пришелся на столицу. По его мнению, таким образом, враг "поздравил" киевлян с Днем города.
"Сегодня отмечают День города киевляне, возможно, таким образом враг пытался "поздравить" киевлян с этим днем. 52 из 54 БПЛА уничтожены, подавляющее большинство — именно в Киевской области личным составом Воздушного командования "Центр", — рассказал он.
Также он добавил, что Россия не изменила своих намерений – бьет по объектам инфраструктуры, по военным объектам, по крайней мере, пытается это сделать.
"Как сказал командующий Воздушными силами: подарки приняты, остались лишь обломки от них. Надо врага чем-то тоже, наверное, отблагодарить за такую наглую атаку на нашу столицу", — добавил он.
Ночные взрывы в Житомирской области
Также враг атаковал соседнюю с Киевской область Житомирщину. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал об ударе по одному из инфраструктурных объектов.
"Сегодня (28 мая — ред.) во время воздушной тревоги враг нанес удар по одному из инфраструктурных объектов на Житомирщине. Были слышны взрывы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", — говорится в его сообщении.
Вероятно, речь идет об атаке на областной центр. Ранее о повреждениях в городе сообщал мэр Житомира Сергей Сухомлин.
Атака на Черкасскую область
В ОВА сообщили, что ночью во время атаки на Украину в Черкасском районе силами ПВО успешно уничтожены 2 дрона.
"Наши защитники надежно держали небо над нами всю ночь и не дали врагу достичь целей. В частности, в Черкасском районе силами ПВО успешно ликвидированы 2 дрона противника. Без пострадавших и разрушений. Этой ночью враг массированно атаковал Украину "шахедами" с северного и южного направлений", – говорится в сообщении главы ОВА Игоря Табурца.
Сколько беспилотников силы ПВО уничтожили
На утро 28 мая в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в ночь на 28 мая враг атаковал Украину, выпустив 54 иранских ударных дронов Shahed-136/131. Это рекордное количество выпущенных БПЛА с начала полномасштабного вторжения. Украинские военные уничтожили 52 вражеских беспилотника.
Очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и критическую инфраструктуру государства в центральных регионах, в частности Киевской области.
"Здесь в зоне ответственности Воздушного командования "Центр" уничтожено большинство ударных дронов. Также к отражению атаки были привлечены силы и средства Воздушных командований "Юг" и "Запад" Воздушных Сил ВС Украины. Была привлечена также противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины ", – говорится в сообщении.
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