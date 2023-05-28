В Украине звучала масштабная воздушная тревога: какие области под ударом и какие последствия (фото)

В результате атаки в Киеве есть погибшие и пострадавшие.

В ночь на 28 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Россия снова атаковала украинские города, главной целью стал Киев. В результате атаки есть жертва и пострадавшие. Также взрывы раздавались в других областях. Для удара страна-террористка применила более полусотни иранских дронов Shahed-136/131.

Все, что известно о ночной тревоге в Украине и ее последствиях на утро 28 мая – читайте на сайте ТСН.ua.

Взрывы в Киеве – какие районы были под ударом

После объявления воздушной тревоги в столице раздались взрывы. Оккупационные войска атаковали Киев иранскими дронами. Работало ПВО. По информации КМВА, нападение совершалось в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов. Это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу.

По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников россиян.

В Голосеевском из-за сбития дронов:

обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один — госпитализирован;

возникло воспламенение крыши одного из ТРЦ;

возник пожар на территории одного из строек;

также было возгорание на территории предприятия, вспыхнули склады готовой продукции, разрушение на площади 1000 кв., есть один пострадавший.

падение обломков на территорию АЗС

В Печерском районе загорелась крыша дома.

В Дарницком районе в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери.

Ночные атаки дронами по Киеву 28 мая / Фото: t.me/VA_Kyiv

Ночная атака Киева 28 мая / Фото: t.me/VA_Kyiv

Главная цель – Киев

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что во время ночной атаки 28 мая удар пришелся на столицу. По его мнению, таким образом, враг "поздравил" киевлян с Днем города.

"Сегодня отмечают День города киевляне, возможно, таким образом враг пытался "поздравить" киевлян с этим днем. 52 из 54 БПЛА уничтожены, подавляющее большинство — именно в Киевской области личным составом Воздушного командования "Центр", — рассказал он.

Также он добавил, что Россия не изменила своих намерений – бьет по объектам инфраструктуры, по военным объектам, по крайней мере, пытается это сделать.

"Как сказал командующий Воздушными силами: подарки приняты, остались лишь обломки от них. Надо врага чем-то тоже, наверное, отблагодарить за такую наглую атаку на нашу столицу", — добавил он.

Ночная атака "шахедами" на Киев: последствия разрушений в Печерском районе

Ночные взрывы в Житомирской области

Также враг атаковал соседнюю с Киевской область Житомирщину. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал об ударе по одному из инфраструктурных объектов.

"Сегодня (28 мая — ред.) во время воздушной тревоги враг нанес удар по одному из инфраструктурных объектов на Житомирщине. Были слышны взрывы. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", — говорится в его сообщении.

Вероятно, речь идет об атаке на областной центр. Ранее о повреждениях в городе сообщал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Атака на Черкасскую область

В ОВА сообщили, что ночью во время атаки на Украину в Черкасском районе силами ПВО успешно уничтожены 2 дрона.

"Наши защитники надежно держали небо над нами всю ночь и не дали врагу достичь целей. В частности, в Черкасском районе силами ПВО успешно ликвидированы 2 дрона противника. Без пострадавших и разрушений. Этой ночью враг массированно атаковал Украину "шахедами" с северного и южного направлений", – говорится в сообщении главы ОВА Игоря Табурца.

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Сколько беспилотников силы ПВО уничтожили

На утро 28 мая в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что в ночь на 28 мая враг атаковал Украину, выпустив 54 иранских ударных дронов Shahed-136/131. Это рекордное количество выпущенных БПЛА с начала полномасштабного вторжения. Украинские военные уничтожили 52 вражеских беспилотника.

Очередную ночную атаку враг направил на военные объекты и критическую инфраструктуру государства в центральных регионах, в частности Киевской области.

"Здесь в зоне ответственности Воздушного командования "Центр" уничтожено большинство ударных дронов. Также к отражению атаки были привлечены силы и средства Воздушных командований "Юг" и "Запад" Воздушных Сил ВС Украины. Была привлечена также противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины ", – говорится в сообщении.

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