В украинских городах прозвучат тревожные сирены: что произошло

Речь идет об обучающей тревоге.

Система оповещения населения сработает в четверг, 18 ноября, в ряде украинских городов.

Что это значит и где будет работать, рассказали в Сніданку з 1+1.

К примеру, в Броварах сегодня, 18 ноября, с 13.00 до 15.00 будет работать централизованная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Речь идет о сирене, которая извещает людей о том, что что-то не так — это может быть землетрясение, цунами на Днепре, взрыв на предприятии и другие причины. В разных странах – разный сигнал. Вместе с сиреной могут приходить уведомления на мобильный телефон.

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Такие сигналы сегодня будут слышны также в Ужгороде, Прикарпатье, Черкассах, Житомире, Хмельницкой области. Время звучания сирен будет разное. Сигналы подают из городских громкоговорителей. Также сирены могут давать предприятия, спецтранспорт полиции или чрезвычайников.

Во время учебной тревоги сирены будут жужжать до трех минут. Если же вы услышите систему оповещения, которая гудит более трех минут без перерыва, то тревога не обучающая.

Внимание всем: как действовать, если вы услышали сигнал сирены

Что нужно делать в этом случае? Необходимо включить радиоприемник или телевизор. Там должно появиться сообщение об опасности. Также можно прослушать обращение к населению, которое раздастся после отключения сирен и гудков, чтобы понять – почему гудит. После этого следует продумать и выполнить все рекомендации, распространить информацию и, при необходимости, помочь близким нуждающимся.

Если вы услышите сегодня сирену, то не пугайтесь, потому что это учебная тревога. Если гудок длится более трех минут, то следует насторожиться и внимательно послушать сообщение после звукового сигнала. К слову, последний раз в Украине не обучающие тревожные сигналы сирен звучали в начале российского вторжения в Украину. К примеру, в Мариуполе, который обстреливали из "Градов" кафиры.