В украинском селе восстанавливают заброшенные дома и селят туда переселенцев

Заброшенные и полуразрушенные дома, годами стоявшие пустыми, становятся единственной реальной возможностью для многих украинцев, которые были вынуждены бежать из регионов, охваченных войной. В поселке Софиевка на Днепропетровщине община нашла приют для почти тысячи переселенцев, а с ремонтами домов помогают благотворительные организации.

За последний год фонд «Каритас Кривой Рог» успел создать достойные условия для проживания нескольким десяткам семей. Подробности — в материале корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Жилье для специалистов

Эдуард Вашечко с женой и детьми живет в Софиевке меньше года. В 2022 году они бежали из Кременной на Луганщине.

Эдуард Вашечко, переселенец из Кременной: «Начались боевые действия. Мою тещу чуть не убило, россияне начали гранатометами, минометами по населению. Мы выехали 6 апреля, а они зашли 18».

После скитаний по приютам семья узнала, что в Софиевке нужен врач-рентгенолог. Так нашлась работа и для Эдуарда, и для его жены-медсестры, поскольку громада испытывает острую нехватку медицинских специалистов. Чтобы закрепить врачей в поселке, местные власти готовы даже покупать для них жилье.

Петр Сегедий, Софиевский поселковый голова: «Для поддержки врачей у нас заложены в бюджете средства. Когда начали приезжать внутренне перемещенные лица, мы сразу взяли к себе на учет здания, которые мы будем использовать для заселения».

Тысячи восстановленных домов

С ремонтами домов, которые часто годами стояли пустыми, помогают благотворители. Фонд «Каритас Кривой Рог» починил в Софиевке почти два десятка частных домов и несколько коммунальных учреждений.

О. Иван Талайло, директор БФ «Каритас Кривой Рог»: «Дома отремонтировали как в Днепропетровской области, так и в Херсонской области, раньше мы там активнее работали. Уже более 4 тысяч домов восстановлены. Это малые и средние ремонты, большие пока мы не делали».

Для многих семей такой ремонт стал решающим. Александр Зинченко, переселенец из Соледара, опекает внуков. Он вместе с ними три недели скрывался в подвале, пока не решился на переезд.

Александр Зинченко, переселенец из Соледара: «Первую зиму, когда зимовали, холодно было страшно. Именно окна, что они не гожи были… А сейчас только 2 раза подтопил и тепло держится очень хорошо».

Новая жизнь для заброшенных зданий

Дина с мужем из Краматорска заселились в дом, который пустовал более 30 лет — с 90-х.

«Никто здесь не жил с 90 года, мы потихоньку что-то делали, что-то обустраивали, подключили воду, свет. Газа у нас нет, у нас печка, печку переложили и топим дровами», — рассказала женщина.

Супруги-пенсионеры не смогли бы самостоятельно починить крышу, которая протекала. Благодаря благотворителям, здесь не только перекрыли крышу, но и установили новые двери.

Фонд также ремонтирует коммунальные сооружения. После завершения работ в таком здании будут обустроены три полноценные квартиры для внутренне перемещенных лиц.

К сожалению, в такой помощи нуждается еще много семей. Только по официальным данным, на Днепропетровщине зарегистрировано более 470 тысяч переселенцев, большинство из которых остро нуждаются в жилье.

