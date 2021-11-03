В Украину едет партия вакцин Moderna: людям советуют готовиться к очередям в пунктах прививки

Глава Минздрава просит местные власти подготовиться к наплыву желающих вакцинироваться против коронавируса.
Партия вакцины против коронавируса от компании Moderna поступит на этой неделе в Украину. Ожидается, что 2 млн. 930 тыс. доз препарата получит наше государство в рамках глобальной инициативы COVAX.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 3 ноября.
По данным Минздрава, на сегодня каждый третий взрослый украинец уже вакцинирован по крайней мере первой дозой. Каждый четвертый взрослый гражданин в стране прошел полный курс вакцинации. Ляшко говорит, что Украине удалось выйти на 250 тысяч прививок в среднем в сутки.
"Ожидаем, что в ближайшие две недели спрос на вакцинацию второй дозой вырастет вдвое и надеемся, что и спрос на "первую" дозу не уменьшится. Для обеспечения спроса на вакцинацию, до конца этой недели мы ожидаем 2 миллиона 930 тысяч доз вакцины "Модерна от глобальной инициативы "Ковакс", — сказал Ляшко.
В свою очередь, глава Минздрава призвал местные власти "максимально подготовиться к прогнозируемому увеличению людей, которые хотят делать прививки". Ляшко поручил регионам обеспечить работу всех прививочных пунктов и центров массовой вакцинации с учетом прогнозируемого увеличения спроса.
Всего с начала вакцинальной кампании на территорию страны было поставлено более 26 млн. доз вакцины. На остатках сейчас есть 7,5 миллиона доз.
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