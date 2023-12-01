В Украину гуманитарную помощь будут ввозить по-новому: что известно и почему волонтеры против

Сегодня в Украине заработает новая электронная система ввоза гуманитарных грузов. Помощь из-за границы теперь будут фиксироваться в базе. А отчеты, куда ее распределили, сделают публичными. Волонтерское сообщество такие изменения раскритиковало. А петиция с просьбой их отсрочить набрала необходимое количество голосов через два дня.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

Электронная система ввоза гуманитарных грузов: как она будет работать

Волонтер Евгений Тузов сам из Мариуполя. Он с начала полномасштабной войны взялся вывозить людей из-под обстрелов и доставлять продукты в прифронтовые регионы.

"Волонтеры это как ангелы. А этим постановлением хотят отрубить те крылья", - говорит волонтер.

Постановление правительства, о котором вспоминает Евгений, получило жесткую критику со стороны волонтерского сообщества. Речь идет о новых правилах, по которым с 1 декабря в Украину будут ввозить гуманитарную помощь.

Волонтерам, которые транспортируют гуманитарные грузы, нужно зарегистрироваться в автоматизированной системе. Затем заполнить онлайн-декларацию с перечнем товаров. После чего система сгенерирует уникальный код, по которому таможенники будут пропускать груз.

Ввозить гуманитарную помощь по сформированной декларации разрешается в течение месяца с даты ее создания. И как только она прибудет на территорию Украины, у волонтеров есть 90 дней, чтобы отчитаться - куда и сколько помощи раздали.

"Если ты нарушил какой-то там из пунктов - количество ввоза или там сроки давности, или еще что-то - тебя вычеркивают из того списка получения гуманитарной помощи", - говорит волонтер благотворительного фонда "Они нуждаются в нас" Евгений Тузов.

Евгений Тузов

Объяснение министерства

Ранее, чтобы пересечь границу с таким грузом, водителю было достаточно предоставить таможенникам бумажную декларацию. А если это "товар двойного назначения", например, дрон или тепловизор - то еще и гарантийное письмо от конечного получателя: воинских частей или администраций.

"Сейчас собираем гарантийные письма, спрашиваем воинские части - сколько вы получили тех или иных грузов по этим гарантийным письмам. И досадные результаты, потому что из 3,5 тысяч подтверждено менее тысячи", - говорит заместитель министра социальной политики Назар Танасишин.

Пользоваться упрощенной системой начали и мошенники. По данным Минсоцполитики, за неполных два года правоохранители возбудили более 800 уголовных производств по факту продажи или хищения "гуманитарки". Поэтому, чтобы побороть схемы и сделать систему прозрачной - внедрили правила, которые вызвали у волонтеров множество вопросов. Больше всего споров об отчетности.

Гуманитарная помощь

Теперь все будет фиксировать электронная система - когда и где был роздан груз, есть ли остатки и какие.

"Отчет должен быть обязанностью, где вы указываете - я распределил или не распределил. То есть, если вы не распределили в течение тех 90 дней, ничего не произойдет. Вы просто нам должны сказать, как государству, что у меня на складе там не распределено столько-то гуманитарки", - говорит министр социальной политики Назар Танасишин.

Еще одним камнем преткновения стали сроки отчетности. В правительстве на это тоже есть ответ - если волонтер не успевает в течение 30 дней завезти груз, он сможет создать новую декларацию. Это правило распространяется и на случаи, когда получатель гуманитарной помощи не знает заранее объем груза.

В электронную систему внесли изменения

В течение месяца новую электронную систему тестировали. В фокус-группу вошли шесть сотен пользователей. Их замечания уже взяли в работу - например, пользоваться веб-платформой отныне смогут несколько представителей от организации, а не один, как это было в начале. В благотворительном фонде "Вернись живым" говорят - систему видели, уже успели зарегистрироваться, но еще не применяли.

"Будут определены люди, например, или из бухгалтерии или менеджеры, которые будут этим заниматься. Но в принципе это не критично. За этот переходный период, который сейчас будет, мы сможем с ней разобраться и пользоваться", - говорит юрист благотворительного фонда "Вернись живым" Максим Мошковский.

Переходный период для волонтеров определили до апреля следующего года.

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Напомним, 82-летний немец потратил все свои сбережения и собственноручно пригнал реанимобиль для ВСУ.

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