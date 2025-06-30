В Украину идет аномальная жара: синоптики шокировали прогнозом погоды на первые дни июля

Погода в июле / © Pixabay

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По всей Европе началась летняя жара. Больше всего страдают южные страны. Там столбики термометра подскочили за 40 градусов. Синоптики объясняют стремительное потепление горячим воздухом из Северной Африки.

Об этом говорится в материале ТСН.

В Европе свирепствует жара

В Греции из-за такой погоды уже произошли первые лесные пожары. К югу от Афин огонь начал подбираться к человеческим домам. Укрощали пламя 130 пожарных, привлекали самолеты и вертолеты. Несколько десятков местных вынуждены были эвакуироваться. В Испании работников служб экстренной помощи перевели в режим повышенной готовности, чтобы быстро реагировать на всплеск тепловых ударов. Особенно среди уязвимых категорий населения — пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

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Власти итальянских городов: Рима, Милана и Венеции — советуют жителям и туристам не выходить из дома в пиковые часы с 11 до 18 вечера. Объявили оранжевый уровень опасности и в южных регионах Франции. В некоторых местах уже звучат призывы к закрытию учебных заведений. А вот в Марселе — бесплатно отрыли муниципальные бассейны до завершения жары.

В Украине тоже ожидают жару

Отметки в +30, а иногда в почти 40 градусов на термометре — должна достичь температура и в Украине.

Жара придет с Балканского полуострова: днем до плюс 30-ти градусов, ночью местами до плюс 20-ти. Впрочем, таких изменений погоды украинцам стоит ждать с середины недели. Пока же несколько дней, прогнозируют синоптики, еще будут прохладными. Из региона в регион будут переходить кратковременные дожди. На севере и в центре страны ливни могут задержать за собой пасмурную погоду. А уже на выходные — лето должно напомнить, каким бывает жарким по всей Украине.

ТСН.ua также писал: Прогноз погоды на июль: будет месяц контрастов — когда ждать +40 и «всемирный потоп»

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