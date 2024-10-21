В Украину идет аномальное тепло – 26 градусов: кому и когда повезет (видео)

Где именно можно будет наблюдать летнее тепло в конце осени – в эксклюзиве TSN.UA.

В Украину вернется тепло! Синоптики заговорили об аномально теплом начале ноября. Говорят, украинцы смогут увидеть на столбике термометра +20 градусов, а местами и все +25! Где именно можно будет наблюдать летнее тепло в конце осени – в эксклюзиве TSN.UA.

Аномально теплый ноябрь

Последний месяц осени поразит украинцев неожиданной погодой – начало месяца окажется аномально теплым. 31 октября и 1 ноября на большей территории Украины ожидается до +22 градусов. Об этом свидетельствует долгосрочный прогноз метеоресурса Ventusky.

Так, волна теплого воздуха начнет заходить на территорию Украины в конце октября – 31 октября на юге и юго-востоке ожидается повышение температуры до +22 градусов, в Крыму – летние +26. Осадков не прогнозируется. Теплый атмосферный фронт накроет большую часть Украины, кроме западных областей. В четверг, 31 октября, ожидается до +22 в Николаеве, до +20 – в Одессе, Кривом Роге, на несколько градусов ниже будет в Днепре, Кропивницком и Полтаве", – говорится в прогнозе.

Погода в начале ноября обиция порадовать украинцев/Коллаж ТСН.ua

В пятницу, 1 ноября, теплые атмосферные массы распространятся почти на всю территорию Украины, кроме последней меры – Волыни, Львовщины, Прикарпатья и Буковины. В то же время на юге ожидается аномально теплая погода – в Николаевской области до +22, в Одесской области – +20, в центральных областях – до +18. Прохладнее будет в Киеве и в восточном и северном регионе – до +16 градусов. Осадков не ожидается. Похожая ситуация будет и 2 ноября.

В субботу, 2 ноября, на всей территории Украины ожидается теплая и сухая погода – от +11 до +16, теплее всего будет в Закарпатье – +19 с отметкой "+".

Синоптики обещают украинцам до +26 градусов/Коллаж ТСН.ua

Зима в Украине

А какой же будет зима в этом году в Украине – вопрос, интересующий каждого украинца. По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, Веры Балабух, антициклон повлечет за собой аномальную погоду в Украине – зима в этом году ожидается теплой.

Какая температура будет зимой?

По словам Веры Балабух, этой зимой средняя температура воздуха зимой будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы, будет колебаться в пределах от +5 до -5 градусов. В целом, как отмечает Балабух, повышение зимних температур является тенденцией последних десятилетий. Становится уже нормальным, что температурные показатели января приближаются к типичным температурным показателям ноября.

В то же время, отметила она, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления – резкого стратосферного потепления. Да, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, будет ли прорываться в Украину арктический воздух.

О том, что зима в Украине не будет слишком суровой, рассказывала и пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Эксперт отметила, что о точном прогнозе говорить пока рано. В то же время можно предположить, учитывая тенденции последних лет. Птуха напомнила, что в течение текущего осеннего периода (несмотря на холодный период в начале октября в западных областях), наблюдается тенденция выше климатической нормы температур.

Птуха отметила, что синоптики не исключают также возможности залива в Украину холода и арктического воздуха.

Что одевать, чтобы не мерзнуть?

Едва ли не самым важным правилом для сохранения тепла является правильно подобранная одежда. Конечно, единого и универсального правила нет, однако есть несколько действенных советов, которые точно помогут согреться, говорят в Министерстве здравоохранения Украины. Важно придерживаться принципа многослойности, то есть одевать сразу несколько вещей одну поверх другой. Они могут быть намного тоньше теплого свитера, но прослойки воздуха помогут сохранить температуру дольше.

Глобальное потепление

Мы хорошо помним, каким жарким выдалось лето этого года, так что не удивительно, что синоптики предупреждают и о теплой зиме. Климат в Украине и в мире существенно меняется. В последние годы климатологи сообщали о рекордных засухах. В частности, ими отличился 2023-й, пишет The Washington Post, ссылаясь на доклад метеорологического агентства. Ледники за последние пять десятилетий потеряли наибольшее количество массы. А это может существенно угрожать водной стабильности для миллионов людей согласно отчету метеорологического агентства.

Генеральный секретарь агентства заявила, что повышение температуры частично привело к тому, что гидрологический цикл стал "более хаотичным и непредсказуемым" таким образом, что может производить "либо слишком много, либо слишком мало воды" как из-за засухи, так и из-за наводнений.

Самый жаркий год

В прошлом году мир столкнулся с самым жарким годом за всю историю наблюдений. И лето этого года также было самым жарким летом за всю историю – появились предупредительные знаки о возможном новом годовом рекорде в 2024 году.

В отчете говорится, что юг Соединенных Штатов, Центральная Америка и страны Южной Америки, Аргентина, Бразилия, Перу и Уругвай столкнулись с широкомасштабной засухой и "самым низким уровнем воды, который когда-либо наблюдался в Амазонке и озере Титикака", на границе и Боливией.

Данных за 2024 год еще нет, но в агентстве заявили, что чрезвычайно жаркое лето, "вероятно", приведет к низкому стоку рек этого года, и "во многих частях света мы ожидаем большего дефицита воды".

Ранее ТСН.ua рассказывал, как рассчитать, сколько нужно дров, чтобы пережить зиму: все очень просто.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ОСЕНЬ УБЕГАЕТ — ЛЕТО ВОЗВРАЩАЕТСЯ! УКРАИНУ НАКРОЕТ АНОМАЛЬНОЕ ТЕПЛО! Погода вас удивит!

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