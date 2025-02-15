В Украину идет мощный снежный шторм: прогноз погоды на 15-16 февраля

Синоптики предупредили украинцев и о снегопаде, и о морозе в ряде областей.

Чем еще удивит погода в течение следующих двух дней – смотрите на TСН.ua.

Украину засыплет снегом

Синоптик Наталья Диденко обнародовала прогноз погоды на ближайшие дни. По ее словам, в субботу, 15 февраля, возможны сильные осадки на востоке, юге и в центре Украины – снег, мокрый снег, на юге – с дождем. Снова возобновится холодная морозная погода. Ослабление холода, по предварительным прогнозам, требующим уточнения, возможно после 25 февраля.

Прогноз от метеоролога

Прогноз погоды в выходные сделал и метеоролог Игорь Кибальчич. По его данным, в субботу, 15 февраля, местами в северных, западных областях, а также в южной половине ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в Одесской области и в Крыму с дождем. В остальных регионах преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -2...-7°С, днем -3...+2°С.

В южных областях и в Крыму ночью -2...+3°С, днем +2...+7°С.

В воскресенье, 16 февраля, в южных, западных областях, днем местами в центральных регионах пройдут умеренные, временами значительные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега, гололедица. Ветер преимущественно восточной четверти, 5 – 10 м/с, на юге страны порывистый. Температура воздуха ночью будет составлять -2...-7°С, днем -3...+2°С. В южных регионах и Закарпатье ночью -2…+3°С, днем 0…+5°С.

Ударят ли еще сильные морозы в феврале – читайте в новости.

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