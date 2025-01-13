В Украину идет похолодание: в некоторых областях ожидаются серьезные минусы

Холоднее всего будет в Карпатском регионе, говорят синоптики.

В ближайшие дни в Украине ожидается снижение температуры и осадки.

Что мы увидим на столбиках термометров в начале недели и какие погодные сюрпризы подготовил для Украины второй месяц зимы – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

С 13 января в Украине ожидается существенное понижение температуры. Холоднее всего будет в Карпатском регионе, где столбики термометров опустятся до -7 градусов. На остальной территории температура будет держаться около нуля, а на западе страны прогнозируют незначительные минусовые показатели.

Согласно погодным картам Ventusky, холоднее всего будет ночью 14 января. В Карпатах похолодает до -11 градусов. Значительное понижение температуры коснется также Тернопольской, Черновицкой и Винницкой областей, где ожидается до -7 градусов.

Днем, 14 января, температура воздуха будет колебаться около нуля градусов, иногда с небольшими минусовыми значениями. Ночные часы снова принесут похолодание: в Карпатах до -6 градусов, а восточные регионы Украины ощутят морозы от -3 до -5 градусов.

Январская погода

В целом, погода в январе будет изменчивой. Если первые дни месяца прошли в условиях достаточно теплой погоды, то дальше придут атмосферные фронты с осадками и похолоданием, уверяет синоптик Наталья Птуха.

Примечательно, что климатологи обратили внимание на интересную тенденцию, что зимой в Украине становятся характерными колебания температуры.

"Это входит в норму последнее десятилетие. От +5 до -5 градусов, нет стабильных морозов, нет стабильного снежного покрова. Мы видим такую тенденцию – мороз есть, но буквально на два-три дня, а затем температура снова повышается и снова плюсы", – отметила Птуха.

Январь будет достаточно теплым, как для зимы, и значительных морозов ждать не стоит. Такой прогноз озвучил народный синоптик из Волыни Владимир Деркач. Он отметил, что погода в первой декаде января будет достаточно разнообразной, ожидаются резкие переходы от плюса к минусу.

Вторая декада начнется с плюсовой температуры днем с небольшим минусом ночью. В то же время с середины месяца синоптик прогнозирует усиление осадков и одновременно снижение температуры.

Третья декада января по температуре не будет отличаться – похолодание будет только первые несколько дней, а затем ожидается потепление с плюсом в течение дня. В середине третьей декады возможны несколько дней осадков, прогнозирует синоптик.

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Больше об этом читайте в новости.

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