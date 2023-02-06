В Украину идет существенное потепление: синоптик удивил прогнозом на февраль

Уже на этой неделе в Украине потеплеет, а последняя декада февраля будет по-весеннему теплой.
Начиная с 8-10 февраля в большую часть Европы поступят стойкие теплые воздушные массы из Сахары и Атлантики. Поэтому и в Украине ожидается существенное и стабильное потепление.
Об этом ТСН.ua сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.
Так, по словам Щедрина, по всей стране с 10-12 февраля до конца второй декады месяца температура будет колебаться в пределах от +5 +7 днем и до -3 +4 градусов ночью.
"Что касается осадков, то где-то с 10 по 14 февраля, по всей стране их будет очень мало, а солнца много. Но уже с 15-16 числа, везде будет сыро", — отметил Щедрин.
Синоптик добавил, что последняя декада февраля должна быть по-весеннему теплой.
Напомним, в понедельник, 6 февраля, в Украине прогнозируют небольшой снег и гололедицу. В большинстве регионов ожидается до -8 градусов, днем -5.
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