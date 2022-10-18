В Украину идут циклон и атмосферные фронты: как изменится погода в ближайшие дни

В Украину идет похолодание с дождями, мокрым снегом и морозами ночью. Однако продержится оно недолго.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал народный синоптик Стас Щедрин.

"Начиная с 19 октября и до 24-25 октября в Украину придут циклон и его атмосферные фронты, которые обусловят по всей стране, кроме юга, дожди с переходом в мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый ветер и существенное похолодание от 4° тепла до 5° мороза ночью и до 0-6° днем. В южной части нашей страны снега пока не ждем, а вот на дожди природа будет щедрой", — прогнозирует синоптик.

Он также добавляет, что такая погода продержится в Украине недолго и уже с 23-24 октября снова ожидается потепление до 15-18°.

Об изменении погоды 19-20 октября сообщает также и Укргидрометцентр. Так, там отмечают, что с середины недели атмосферные фронты принесут в Украину осадки — дожди, 20 октября в Карпатах с мокрым снегом. В большинстве областей местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Температура ночью 1-8° тепла, днем постепенное снижение до 4-10° тепла, в Карпатах до 0°.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк касательно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме. В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух сообщила, что зима в этом году в Украине ожидается теплой.

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