В Украину идут похолодание, дожди и штормовой ветер: когда изменится погода

Синоптики рассказали, каких погодных сюрпризов следует ожидать в ближайшие дни в Украине.

По их данным, в Украине произойдет резкое изменение погоды. Все подробности смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Прогноз погоды на 12 марта

Сегодня в западных областях, в северных и Винницкой области пройдут дожди. В южной части, в центральных областях и на востоке – штормовой ветер юго-западного направления до 15-20 метров в секунду. На западе и севере – порывистый. Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко.

В северных районах Сумщины и Черниговщины похолодает до +9+12 градусов. Однако до всеобщего похолодания еще немного времени — в большинстве областей Украины завтра, 13 марта, предполагается +12+18, на юге и в центре местами до +18+20 градусов.

В Киеве 12 марта урагана не будет, а будет порывистый юго-западный ветер.

Прогноз погоды от метеоролога

Прогноз погоды на ближайшие дни сделал метеоролог Игорь Кибальчич. По его данным, в среду, 12 марта, в западных, центральных и северных регионах пройдут кратковременные дожди, днем в западной части местами с грозами.

На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +5…+10 °С, днем +13…+18 °С, в южных областях и Крыму до +20 °С.

В четверг, 13 марта, ночью в западных, северных и местами восточных областях, днем на юге (кроме Крыма) пройдут кратковременные дожди. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер преимущественно переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днем +14…+19 °С, в Крыму местами +20…+23 °С.

В пятницу, 14 марта, по всей территории страны ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, днем в западных областях местами грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7…+12 °С, днем +12…+17 °С, по крайней мере +7…+12 °С.

Прогноз погоды на выходные

На выходных, 15-16 марта, погода также не очень порадует.

В субботу, 15 марта, местами в Украине пройдут кратковременные дожди, на Левобережье днем возможны грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 м/с, временами порывистый. Температура воздуха ночью будет +5…+10 °С, днем +11…+16 °С. В северных и западных регионах ночью -1…+4°С, днем +5…+10°С.

В воскресенье, 16 марта, ночью в восточных, южных и западных регионах ожидаются небольшие кратковременные дожди. Днем в западных, южных и центральных областях под влиянием активного южного циклона пройдут умеренные, значительные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +5…+10 °С, днем +10…+15 °С.

В западных и северных областях ночью -2…+3°С, днем +5…+10°С.

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что март ожидается теплым, о снеге можно забыть до новой зимы, даже дождей будет не обильно. Однако в течение месяца возможны заметные колебания температуры от тепла до холода.

Вторая половина марта ожидается заметно холоднее первой: циклон с севера принесет в регион не только похолодание до +5-6 градусов днем и от -1 до +2 ночью, но и почти ежедневные небольшие дожди. Тепло начнет возвращаться только ближе к апрелю.

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