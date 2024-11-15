В Украину из Франции прибудет военное усиление: что известно

Во Франции завершают обучение украинские военные. Новое подразделение союзники укоплектуют современной техникой и амуницией.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Французский полковник Поль, офицер оперативной группы с красноречивым названием "Шампань" — последние два с половиной месяца провел с украинскими новобранцами.

"Они многому научились, это поражает – скорость, с которой они учатся. Сейчас они уже могут сражаться, они изучили разные специальности, используют разное оборудование, могут выводить маневры и принять участие в бою на уровне батальона – вот, именно это мы сегодня оттрениваем на полигоне", – говорит он.

Обучение во Франции

Новая бригада носит имя Анны Киевской - в честь дочери Ярослава Мудрого, которая вышла замуж за французского короля и стала королевой Франции. Месяц назад сюда приезжал президент Эммануэль Макрон - поговорить с украинскими военными и посмотреть на то, как формируют бригаду, которая насчитывает четыре с половиной тысячи бойцов.

Арсенал, которым украинцев учат работать во Франции, поедет с бригадой в Украину. В этом весь смысл - тренировки с тем же оборудованием, чтобы доставить на поле боя полностью слаженную, действующую бригаду. А это - 18 легких танков АеМекХ-10, 18 самоходных артиллерийских установок "Цезарь", 128 бронетранспортеров, противотанковые и зенитно-ракетные комплексы, а также другое вооружение и техника. Поэтому учения включают пехотный и бронетанковый бой, инженерную войну с привлечением саперов. Украинцев учат обороняться с воздуха, использовать беспилотники, и работать дальнобойной артиллерией.

Обучение военных во Франции

Это не первый материал о подготовке украинцев заграницей. Французские инструкторы – тоже далеко не первые, кто признает: обучая украинцев, они учатся – и сами.



"Во французской армии есть опыт того, что мы называем "внешними операциями" — в бывшей Югославии, в Африке, в Афганистане. У нас есть этот опыт, опыт боя... но только в контексте экспедиционной войны, то есть войны заграницей. У нас нет опыта равного боя между двумя армиями с современным вооружением", - говорят во Франции.

Вернуться в Украину бригада Анны Киевской должна до конца этого месяца.

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