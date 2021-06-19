В Украину может попасть штамм Delta: врач-инфекционист предупредил о новой волне коронавируса

В Украину из-за сезона отпусков могут попасть новые штаммы коронавируса.

В Украину после сезона отпусков могут попасть новые опасные штаммы коронавируса, которые способны быстро распространяться.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал главный инфекционист Львовской области, главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

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"Я бы сейчас точно не говорил, что Украина победила коронавирус. Ибо мы имеем информацию о продлении карантина и увеличение новых случаев коронавируса в Великобритании и других странах. В мире распространяются новые штаммы COVID-19, а именно Delta, который является очень агрессивным. Уже появились данные о том, что начинает циркуляцию так называемый мексиканский штамм коронавируса, где еще больше мутаций, чем в индийском штамме. Если проанализировать то, что происходит в России, то там за последнюю неделю по тем данным, которые мы видим из открытых источников, в частности в Москве, наблюдается увеличение количества больных коронавирусом. И если провести эпиданализ, то что касается Москвы, то там за последнюю неделю есть больше всего в 2021 году новых больных. Также там, по данным из открытых источников, сейчас циркулирует и новый штамм, и предыдущие штаммы ", — пояснил медик.

Главный инфекционист Львовской области также отметил, что новые штаммы вируса в Украину могут быть завезенными из России или других стран мира во время сезона отпусков.

"Несмотря на то, что у нас есть ограничения на въезд и выезд в Россию, однако граждане все же путешествуют. Поэтому с территории РФ может быть попасть новый штамм вируса. Однако, когда он будет у нас, я не готов здесь делать прогноз. Учитывая летний период и то, что усиливается миграция наших граждан в различные страны с целью отдыха или работы, нет 100% уверенности, что эти мутировавшие штаммы не попадут на территории Украины в ближайшее время. Мы должны ожидать и быть готовыми к возможному завоза и распространения этих штаммов на территории Украины. Вот тогда и ориентировочно начнется новая волна коронавируса ", — отметил Сергей Федоренко.

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