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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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26
Время на прочтение
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В Украину надвигается аномальная жара: в каких областях резко потеплеет, а где пройдут дожди — прогноз погоды

Последняя неделя июля принесет в Украину дожди с градом и шквалами, после чего наступит жара до +35 °C.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Украине изменится погода

В Украине изменится погода

Тридцатиградусная жара и дожди — последняя неделя июля принесет в Украину переменчивую и нестабильную погоду.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Начало недели: ливни, град и шквалы

В понедельник в западных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Местами осадки могут быть значительными — с градом и сильными порывами ветра.

Во вторник ночью синоптики прогнозируют дожди в центральных и северных областях. Днём умеренные осадки, сопровождаемые грозой и шквалами, охватят восточные, центральные и юго-восточные регионы Украины.

Вторая половина недели: отступление фронта и жара до +35 °C

А уже к середине недели атмосферный фронт окончательно отступит.

С среды на всей территории Украины будет преобладать сухая погода. Температура воздуха повысится до по-настоящему летних значений: днем столбики термометров местами поднимутся до +35 °C.

Жаркими и солнечными будут и первые августовские выходные.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 ОНЛАЙН 27 ИЮЛЯ | УДАРЫ НА РАССВЕТЕ! ПУТИН облажался! ЭВАКУАЦИЯ из ФРАНЦИИ

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Дата публикации
Количество просмотров
26
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