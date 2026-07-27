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- Эксклюзив ТСН
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В Украину надвигается аномальная жара: в каких областях резко потеплеет, а где пройдут дожди — прогноз погоды
Последняя неделя июля принесет в Украину дожди с градом и шквалами, после чего наступит жара до +35 °C.
Тридцатиградусная жара и дожди — последняя неделя июля принесет в Украину переменчивую и нестабильную погоду.
Об этом говорится в репортаже ТСН.
Начало недели: ливни, град и шквалы
В понедельник в западных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Местами осадки могут быть значительными — с градом и сильными порывами ветра.
Во вторник ночью синоптики прогнозируют дожди в центральных и северных областях. Днём умеренные осадки, сопровождаемые грозой и шквалами, охватят восточные, центральные и юго-восточные регионы Украины.
Вторая половина недели: отступление фронта и жара до +35 °C
А уже к середине недели атмосферный фронт окончательно отступит.
С среды на всей территории Украины будет преобладать сухая погода. Температура воздуха повысится до по-настоящему летних значений: днем столбики термометров местами поднимутся до +35 °C.
Жаркими и солнечными будут и первые августовские выходные.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 ОНЛАЙН 27 ИЮЛЯ | УДАРЫ НА РАССВЕТЕ! ПУТИН облажался! ЭВАКУАЦИЯ из ФРАНЦИИ