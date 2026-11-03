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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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В Украину надвигается похолодание и снег: синоптики поразили прогнозом погоды

В Украине уже на этой неделе возможны заморозки и даже мокрый снег.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Украину надвигается похолодание

В Украину надвигается похолодание / © Credits

В Украину надвигается похолодание: сегодня усилится ветер, а в четверг ночью — столбики термометров местами опустятся до 2 градусов мороза, и даже возможен мокрый снег.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

Сегодня будет облачно, без значительных осадков, только в Одесской области и в Крыму — небольшой дождь. Днем температура воздуха поднимется до 11 градусов. На юго-востоке будет теплее — до плюс 15.

Киевлянам пока предстоит 10-градусная оттепель, но уже со завтрашнего дня температура начнёт снижаться. В Карпатах — ноль, возможен мокрый снег.

На юге и в Закарпатье — плюс 12 днём. В Черниговской и Сумской областях ночью уже может быть мороз, до минус двух, днём — максимум 6 тепла.

А вот к концу недели синоптики обещают значительное ухудшение погоды — дожди, местами с мокрым снегом, охватят большинство областей.

Температура в течение суток — от нуля до 6 градусов тепла. А в Карпатах и на Закарпатье — термометры ночью могут показать даже минус 5 градусов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 3 НОЯБРЯ! АТАКА НА ЭНЕРГЕТИКУ! УЖАС в КОМИШУВАСИ! ЧТО ПРОИЗОШЛО в БОРЩАГОВЦЕ?

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