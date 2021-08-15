В Украину прибыл швейцарский электропоезд Stadler Flirt: его фото и характеристика

В Украину прибыл швейцарский электропоезд Stadler Flirt: его фото и характеристика

Тестировать подвижной состав будут на одном из столичных направлений.

В Украину пришел электропоезд, созданный швейцарской компанией Stadler. Перед тем, как подвижной состав официально презентуют в нашей стране, он пройдет испытания.

Об этом на своей странице в соцсети написал транспортный эксперт и блоггер Олег Васильев.

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Как стало известно, в Украину прибыли пять вагонов электропоезда модели ЭПМ Stadler Flirt. Его максимальная скорость — 160 км/ч., вместительность — 262 человека, вагоны первого и второго классов.

По данным ЦТС, состав будут испытывать на одном из пригородных направлений Киева. Построили же электропоезд в Беларуси на заводе "Штадлер Минск".

Facebook/Олег Васильев

характеристика поезда

В вагонах установлены Wi-Fi и усиления сигнала GSM.

Есть кондиционеры со встроенным внутри бактерицидным модулем.

На окнах установлены солнцезащитные рулонные шторы.

В вагонах первого класса есть 16 мест. Кресла здесь можно регулировать. Есть зоны для перевозки крупногабаритного багажа, а также гардероб для верхней одежды.

В вагонах второго класса установлены мягкие сиденья с подлокотниками.

В поезде есть три туалета, в том числе один для людей с ограниченными физическими возможностями.

Напомним, что в августе после реконструкции по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Киеве будет открыта железнодорожная платформа "Святошин".

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