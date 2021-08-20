В Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей: программа визита и расписание богослужений

В Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей: программа визита и расписание богослужений

Предстоятель Восточной православной церкви возглавил делегацию, которая примет участие в торжествах к 30-й годовщине Независимости.

Официальный визит в Украину Вселенского патриарха Варфоломея начинается в субботу, 21 августа. Однако, он прибыл в Киев уже сегодня вечером.

О программе пребывания патриарха Варфоломея в Киеве, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Духовный лидер восточных православных христиан будет находиться в столице Украины три дня. Завтра утром он возложит цветы к Стене памяти и примет участие в богослужении в Михайловском монастыре.

В воскресенье, 22 августа, состоится богослужение во дворе Святой Софии: литургия будет открыта для всех желающих.

Этот визит Варфоломея — первый от предоставления Украинской православной церкви Томосу об автокефалии. Ранее он был в Киеве еще в 2008 году, во времена президентства Ющенко.

По предварительной информации, помимо чисто церковных мероприятий, в его графике — встречи со всей верхушкой страны и представителями Совета церквей.

Новости Украины: визит Вселенского Патриарха Варфоломея в Киев - как попасть на его литургию

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