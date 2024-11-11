В Украину приехал ведущий мировой хирург Клеменс Шистел: что известно

В Украину приехал ведущий мировой хирург Клеменс Шистел, помогавший спасать украинских детей с тяжелыми травмами. Врач встретился со своими пациентами и присоединился к конференции, на которую прибыли хирурги из семи стран.

Как прошли встречи и почему количество ожогов в Украине растет – узнавала корреспондентка ТСН Маричка Кужик.

2 года назад Максим стал пациентом врача Клеменса после пожара. Из-за обесточения парень делал домашнее задание при свече.

"Брат решил ее подуть и так получилось, что огонь пошел на одежду", – говорит сестра парня Татьяна Леськив.

Татьяна Леськив

"У него были ожоги пламени, они очень часто дают глубокие ожоги. И у него именно они были. Это были ожоги грудной клетки, левой верхней конечности с переходом на левое бедро", — говорит руководительница ожогового центра Первого ТМО Львова Галина Саян.



Учитывая тяжелое состояние мальчика и слишком глубокие ожоги Максима доставили на лечение в Швейцарию. Тогда Максиму удалось спасти. Сейчас врач осматривает его и остается довольным – впереди работа с рубцами, а сами раны зажили как следует. В Украине Клеменс Шистел впервые.

"И я считаю, что сегодняшний приезд – это важный знак, чтобы показать, что мы стоим вместе с вами, что мы хотим сформировать диалог и сотрудничество", – говорит Клеменс Шистел.

Клеменс Шистел

В своей швейциарской клинике врач принял 12 украинских детей с тяжелыми ожогами. 17-летний парень из любопытства вылез на вагон поезда и его поразил ток почти в 30 тысяч вольт.

"Испытываю удар, упал, потерял сознание и тогда уже очнусь, когда меня несли на покрывале", — вспоминает Максим Боровик.

То, что он жив, – настоящее чудо, уверяет мать. За парня боролись сначала украинские врачи, а затем 3 месяца – швейцарские. После выздоровления парень много переосмыслил – пошел учиться на проводника и теперь предостерегает всех от опасных забав. В общем, говорят медики, ожоговых травм после начала полномасштабной войны — стало больше в разы



"Нет электричества, они начинают греть кипятки, какие-то самообогреватели, у нас были такие случаи. И появление у детей как минно-взрывное. К нему очень часто соединена ожоговая травма", — говорит руководительница ожогового центра Первого ТМО Львова Галина Саян.



За время полномасштабного вторжения Европа приняла на лечение пять тысяч украинцев с ожогами. А теперь во Львов приехали врачи из семи стран мира, чтобы обменяться знаниями, которые спасают жизнь.

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