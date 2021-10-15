В Украину пришел антициклон "Ольденбург": какой будет погода

Ни значительного потепления, ни похолодания на выходных, по прогнозам Укргидрометцентра, не предвидится.
Осадки покинули Украину. На смену влажному циклону пришел западный антициклон "Ольденбург". Сегодня дождь может пройти только в южных областях.
Об этом говорится 15 октября в ТСН.Ранок.
На остальной территории страны — сухо и солнечно. Но на Западе и Востоке синоптики прогнозируют туман. Поэтому просят водителей быть внимательными за рулем. Ни значительного потепления, ни похолодания на выходных, по прогнозам Укргидрометцентра, не предвидится. Днем температура воздуха будет в среднем до 13-ти градусов тепла, ночью до +6.
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