В Украину пришла настоящая зима: надолго ли задержатся морозы

В Украине зима показывает свой характер.

Какая будет погода в четверг, 6 февраля, и как надолго задержится минус – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Как рассказала руководитель отдела метеорологических прогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня, зимы как таковой пока нет, были отдельные зимние периоды в ноябре, в декабре и январе. Также несколько дней наблюдалась отрицательная среднесуточная температура. А преимущественно она была выше нуля градусов.

"Такие зимы стали в Украине характерными, температурных минимумов за последние 20 лет не фиксируем, несколько морознее в Карпатах и на севере Сумщины и Черниговщины. Февраль текущего года начнется сравнительно низкими температурами, потому что в Украину с северо-запада и севера придет арктический воздух", - сказала она.

По ее данным, ночная температура 6 февраля постепенно снизится до 5-8 градусов мороза, дневная – до 0-5 градусов мороза. Затем погода снова будет меняться.

Синоптик считает, что снежный покров в феврале вероятен в северных и восточных областях, в остальных областях – вряд ли. Если снег там и выпадет, то быстро растает.

"Климатическая характеристика февраля 2025 года такая: средняя месячная температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Отметим: это достаточно заметно как для зимнего месяца", — сказала она.



Синоптик Наталья Птуха также отмечает, что температурные показатели февраля в Украине будут выше климатической нормы, да и осадков будет меньше нормы.

"Но ожидаем, что в плане осадков, то их может быть меньше климатической нормы. Потому что у нас, если смотреть на процессы, то там в первых числах еще могут быть какие-то, скажем так, атмосферные фронты и, соответственно, осадки. Хотя опять же небольшие", — добавила синоптик.

Погода в четверг, 6 февраля

6 февраля небольшой снег ожидается в северной части, днем также в западных и восточных областях. На юге и в центре без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит -2...-7 °С, днем -2...+3 °С. В Карпатах ночью -6...-11°С, днем -1...-6°С.

Ранее синоптики сообщили о погоде в феврале. Больше об этом читайте в новости.

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