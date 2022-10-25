В Украину пришло второе бабье лето: как надолго задержится теплая погода

С 25 октября и до начала ноября в стране ожидается ощутимое потепление.

Таким приятным прогнозом с ТСН.ua поделился народный синоптик Стас Щедрин.

"С 25 октября и ориентировочно до 4-6 ноября в Украине снова ожидается относительно сильное потепление до 14-19°. Это уже будет последняя волна тепла, а затем, скорее всего, резко похолодает, придут дожди и даже заснежит", — отмечает синоптик.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украину снова вернется теплая погода, которая задержится по меньшей мере до конца октября.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк относительно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме. В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух сообщила, что зима в этом году в Украине ожидается теплой.

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