В Украину привезли евро, за которые "ничего нельзя купить": что это за купюра и кому она нужна

Ноль евро снова в Украине. В этот раз на банкноте изобразили Софийский собор. Сувенирные деньги, на которые охотятся коллекционеры со всего мира, начали выпускать десять лет назад на французском монетном дворе. Банкноты украшают самые славные достопримечательности Европы. В январе этого года впервые напечатали ноль евро с украинскими Золотыми воротами - пятитысячный тираж банкнот тогда разлетелся за считанные дни.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Нелли Ковальской.

Купить евро можно онлайн и офлайн - в Софиевском соборе.

"Посылка, которая в Софийский заповедник ехала через всю Европу. От настоящих эти деньги отличает только - номинал. И покрытие, и сенсорные покрытия для людей с недостатками зрения, оно все учтено здесь, в этой купюре. Когда год назад европейцы предложили украинцам принять участие в этом проекте - у нас засомневались. Мол, в стране война, не до сувениров. Оказалось - ошибались", - говорится в материале ТСН.

Сувенирные евро

Значительную часть тиража Золотых ворот раскупили иностранцы: банкноты в Европу отправляли по почте. Наиболее щемные заказы поступали из прифронтовых украинских городов.

На новой купюре можно увидеть часть интерьеров. Но центральное изображение – вид на фасад Софийского собора из колокольни.

"Софийский тираж" планируют в большинстве своем продавать через Интернет: чтобы как можно больше желающих смогли приобрести киевские евро. И уже сейчас планируют следующие банкноты.

Ноль евро в Украине

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