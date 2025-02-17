В Украину сунут аномальные морозы: такой погоды этой зимой еще не было

Холодная погода будет держаться почти всю неделю.

В ближайшие дни Украину накроет аномальное похолодание. Температура будет значительно ниже климатической нормы.

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В Украину идет арктическая погода. В течение этой недели ожидается период аномально холодной погоды со среднесуточными значениями температуры воздуха на 5 – 8 °С ниже климатической нормы. Такой прогноз сделал метеоролог Игорь Кибальчич.

По его данным, морозная погода будет связана с преобладанием на нашей территории холодной воздушной массы арктического происхождения и влиянием области высокого атмосферного давления. Временами будет наблюдаться и выпадение снега, но осадки в большинстве своем ожидаются незначительные.

"Во вторник, 18 февраля, по всей территории Украины ожидается холодная погода без существенных осадков. На дорогах сохранится гололед. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -8...-13 °С, в северных, восточных областях, а также в Карпатах -14...-19 °С, местами до -21 °С. Днем -2...-7°С, в южной части и Закарпатье -2...+3°С", - отметил он.

19 февраля уже немного заснежит, однако только в западных и местами северных регионах. На дорогах тоже будет скользко. Температура воздуха ночью будет составлять -7...-12 °С, в северных, восточных областях, а также в Карпатах -13...-19 °С. Днем -1...-6°С, в южной части и Закарпатье -3...+2°С.

В четверг, 20 февраля, местами будет теплее на несколько градусов.

"В северных, центральных и южных регионах пройдет небольшой снег, на остальной территории Украины без существенных осадков. На дорогах гололедица. 11...-16°С. Днем -1...-6°С, в южных и западных областях -3...+2°С", — добавил он.

В свою очередь пятница также не отличится сильными осадками. В большинстве областей Украины их не предполагается, только ночью в Крыму пройдет небольшой снег. Однако морозы все еще не отступят. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -6...-11°С, в северных, восточных областях и Карпатах -11...-16°С. Днем -2...-7°С, в западной части, а также на юге страны -4...+1°С.

В субботу и воскресенье, 22 – 23 февраля, сохранится морозная и сухая погода под влиянием антициклона. Ночью в центральных и западных областях возможен туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с. -20 °С; днем -2...-8 °С, в южных и западных регионах -3...+2 °С", — добавил синоптик.

К слову, настоящая зима уже сегодня царит в горах. Там температура воздуха упала до -22 градуса.

Как изменится погода до конца февраля, и какая область станет "центром холода" — читайте в новости.

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