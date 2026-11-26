Валерия Мовчан с отцом / © ТСН

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В Украину удалось вернуть ребёнка, который полтора года не виделся со своим отцом.

Это история 12-летней Валерии Мовчан. В июне этого года девочка пропала в итальянском городе Чеккано. Там она жила вместе с бабушкой. Когда девочку нашли, выяснилось, что она сбежала, потому что хотела вернуться в Украину к отцу.

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Об этом говорится в репортаже ТСН.

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Опека в семье мэра и полгода борьбы за воссоединение

После этого инцидента итальянский суд передал временную опеку над ребенком семье мэра города Чеккано Андреа Кверки. Биологический отец Валерии находился в Украине и не мог выехать за границу из-за военного положения.

Офис омбудсмена в течение полугода работал над воссоединением семьи. В частности, там подготовили документы и помогли организовать приезд отца в Италию, несмотря на ограничения. Именно это, по мнению уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, стало решающим аргументом для итальянских судей. Они приняли решение срочно вернуть девочку отцу на территорию Украины.

Прецедент для возвращения сотен других украинских детей из ЕС

И это первый подобный случай в практике итальянского суда. Это решение в Офисе омбудсмена называют прецедентом, ведь другие государства из-за военного положения обычно не возвращают Украине детей, оказавшихся за границей без родительской опеки. Об этом в комментарии ТСН рассказал Дмитрий Лубинец:

Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека: «До сих пор у нас, к сожалению, итальянские, как и европейские суды исходили из того, что ситуация на территории Украины настолько опасна, что лучше не давать разрешение на возвращение даже украинским детям, даже к их родным. И теперь мы будем использовать это решение и для возвращения других украинских детей, которые, в том числе, в подобной ситуации оказались в странах Европейского Союза. На сегодняшний день у меня в работе 196 обращений, касающихся 290 украинских детей».

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