В Украину вернули Нью-Йорк: что известно о поселке в Донецкой области и в чем его уникальность

В Украину вернули Нью-Йорк: что известно о поселке в Донецкой области и в чем его уникальность

Украинский Нью-Йорк появился еще в конце XVIII века, впрочем потом его переименовали в Новгородское.

В Украине теперь есть свой Нью-Йорк. Это поселок городского типа в Донецкой области. Однако так населенный пункт назывался так до 1951 года — потом его переименовали в Новгородское. 1 июля 2021-го народные депутаты на сессии Верховной Рады вернули пгт историческое название. "За" проголосовал 301 нардеп из 422.

ТСН.ua узнал историю поселка и этимологию его названия.

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Откуда взялась "американское" название поселка

Украинский Нью-Йорк появился в истории Донецкой области еще в конце XVIII века. Населенный пункт основали немцы, которые, вероятно, вдохновились Америкой. Хотя достоверной информации о происхождении названия нет. Есть несколько местных легенд. Одна из них гласит, что поселок основали немецкие колонисты, которые заехали в Украину по приглашению Екатерины II. Согласно еще одной легенде, жена основателя якобы была родом из США: пгт назвали Нью-Йорком, потому что женщина тосковала по родине.

"По одной из версий, поселок основали местные помещики по фамилии Фурса. Немцами они ни были. А уже потом, в конце XIX века, они продали эти земли немецким колонистам, которые переселились сюда из-под Екатеринослава", — рассказывает ТСН.ua Донецкий краевед Евгений Ясенов.

Согласно еще одной легенде, американский Нью-Йорк дал толчок развитию украинского поселения, которое начало поднимать в регионе промышленность.

"Кому-то понравился Нью-Йорк, когда он его посещал. Поэтому жители решили назвать свое поселение в силу успеха, поскольку Нью-Йорк тогда поднимался как динамично развитый мировой центр. Хотели, чтобы такая динамика была характерна и их поселению", — добавляет краевед.

За несколько десятилетий донбасский Нью-Йорк оброс целым рядом предприятий: там построили кирпичный и машиностроительные заводы, а также мельницу, муку из которой использовали даже в Париже.

При этом известно, что поселок так назывался до 1951 года — до тех пор, пока между Советской властью и США не испортились отношения в результате Холодной войны. С середины XX века село переименовали в Новгородское.

Как Украине возвращали Нью-Йорк

В Украине ранее несколько раз пытались вернуть поселку историческое название. Однако сделать это не получалось из-за неоднократного переизбрания парламента. И вот сначала 2021-го профильный комитет Верховной Рады поддержал проект постановления о переименовании. 1 июля этого же года народные депутаты проголосовали за документ и вернули Донецкой области Нью-Йорк.

"Поздравляю нью-йоркцев с восстановлением исторической справедливости. А особенно тех, кто долгие годы добивался этого переименования. Отмечу, что изменение названия не повлечет за собой никаких неудобств для жителей: все документы остаются в силе, менять их не надо", — прокомментировал переименование председатель Донецкой обладминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Поздравили дончан и в посольстве США в Украине. Переименование там назвали "возможностью отметить тесные связи" между нашей страной и США.

Что же касается туристической составляющей, то в украинский Нью-Йорк туристам попасть пока будет сложно. Все потому, что населенный пункт находится рядом с линией разграничения.

"Название точно привлечет внимание. А привлечет ли туристов — трудно сказать. Все же место, в котором поселок находится, сейчас неблагополучное. Там всего лишь семь километров к Горловке, к линии разграничения. Туристов по этой причине туда пока приедет не много", — подытожил Донецкий краевед Евгений Ясенов.

Украинский Нью-Йорк: Новгородскому в Донецкой области вернули историческое название

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