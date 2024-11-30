В Украину вернули уникальные сокровища: фото, видео

В сокровищницу Национального музея истории в Киеве продолжают идти желающие увидеть свою историю и идентичность — коллекцию сокровищ Крыма. Год назад после долгих судебных процессов она вернулась в Украину из Нидерландов.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Мацюцкой.

Золото, керамика, произведения древнего искусства, некоторым более двух тысяч лет - культурное достояние Украины на долгие 9 лет было фактически скрыто от глаз ценителей истории. Поскольку в это время в нидерландских судах шли баталии - куда возвращать сокровища Крыма.

Уникальную коллекцию можно увидеть в Киеве

А произошло все так: в 2013 году мощная коллекция артефактов греков, скифов, готов, гуннов из разных музеев Украины - четырех крымских и киевского отправляется в зарубежный тур. Последняя остановка - Амстердам, музей Алларда Пирсона, 2014 год. Выставка пользуется популярностью. Когда же завершается - Россия уже аннексировала Крым. И русифицированные местные музеи потребовали, чтобы коллекцию вернули именно на временно оккупированный полуостров.

Скифское золото

Но музей в Нидерландах решает - не отдаст коллекцию никому, пока свое слово не скажут местные суды. Государство Украина вовремя сориентировалось. Итак, позиция Киева - согласно национальному законодательству любые археологические находки исторического значения априори являются собственностью именно Украины. Тогда государство нанимает адвокатов. И здесь становится понятным - почему Россия хотела положить руку на эту коллекцию.

"Потому что это древняя история, которой само государство Российская Федерация, ну как таковой нет. И она свою преемственность, своей истории пытается выводить от истории тех регионов, которых она оккупирует, аннексирует", - говорит директор музея Наталья Панченко.

Наталья Панченко

В 2016 суд первой инстанции в Амстердаме решает, что музей должен вернуть сокровища именно Украине. Представители крымских музеев картинно льют слезы. Апелляцию на это решение рассматривали долгие 5 лет. Украина снова выигрывает.

Окончательная точка Верховного суда Нидерландов - сокровища Крыма возвращаются домой - в Украину. Затем были перипетии, как доставить коллекцию в Украину. По соглашению - это должна была сделать нидерландская сторона. Но желающих везти груз в страну в войне не было. Поэтому ехали сокровища домой на украинских машинах. Адвокат, представлявший Украину в суде, настолько проникся судьбой артефактов, что даже боялся, чтобы Россия не напакостила. К счастью, этого не произошло и коллекция сейчас в Киеве в безопасности.

В целом коллекцию сокровищ Крыма показали летом этого года.

Едва спасли от алчных россиян: как в Украину вернули сокровища из Крыма

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