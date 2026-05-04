В Украину возвращается аномальное тепло до +26 градусов, но возможны "сюрпризы"

Долгожданное тепло наконец вернулось в Украину. По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха местами будет подниматься до комфортных +26 градусов. Теплые воздушные массы из западной Европы уверенно оттесняют стужу на восток, однако температурный разрыв между регионами все еще остается значительным.

Где будет теплее всего?

Настоящее майское солнце больше всего будет радовать жителей западных и северных областей — именно там столбики термометров достигнут отметки +26°C.

Зато южные и восточные регионы пока остаются в плену прохлады:

В Крыму и Приазовье температура будет колебаться в пределах +9°C…+14°C .

Ночная температура на большинстве территории составит +5°C…+11°C, а на востоке будет холоднее всего — от +1°C до +6°C.

Ждать ли осадков?

Почти в течение всей недели по всей территории Украины будет сухо. Однако ближе к выходным синоптическая ситуация изменится. В западных областях возможны первые майские сюрпризы — кратковременные дожди и даже грозы.

Специалисты советуют наслаждаться солнечными днями, ведь теплый циклон из Европы наконец ставит точку в длительных весенних холодах.

