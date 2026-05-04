- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 27
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украину возвращается аномальное тепло до +26 градусов, но возможны "сюрпризы"
В Украину возвращается долгожданное тепло: температура поднимется до +26°C. Узнайте, в каких регионах будет теплее всего и где пройдут грозы.
Долгожданное тепло наконец вернулось в Украину. По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха местами будет подниматься до комфортных +26 градусов. Теплые воздушные массы из западной Европы уверенно оттесняют стужу на восток, однако температурный разрыв между регионами все еще остается значительным.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Где будет теплее всего?
Настоящее майское солнце больше всего будет радовать жителей западных и северных областей — именно там столбики термометров достигнут отметки +26°C.
Зато южные и восточные регионы пока остаются в плену прохлады:
В Крыму и Приазовье температура будет колебаться в пределах +9°C…+14°C.
Ночная температура на большинстве территории составит +5°C…+11°C, а на востоке будет холоднее всего — от +1°C до +6°C.
Ждать ли осадков?
Почти в течение всей недели по всей территории Украины будет сухо. Однако ближе к выходным синоптическая ситуация изменится. В западных областях возможны первые майские сюрпризы — кратковременные дожди и даже грозы.
Специалисты советуют наслаждаться солнечными днями, ведь теплый циклон из Европы наконец ставит точку в длительных весенних холодах.
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 4 мая. Удар по Днепру! МОСКВА АТАКОВАНА ДРОНАМИ! СКОЛЬКО радоваться ТЕПЛУ?