В Украину залетели загадочные объекты из Молдовы: что это было – громкое заявление Игната

За два года полномасштабной войны украинцы уже, казалось бы, видели все: небом летели и ракеты, и "Шахеды", и вражеские истребители и вертолеты. Однако этот объект не смогли сразу идентифицировать даже мониторинговые каналы. Что-то загадочное внезапно залетело в Украину из Молдовы, а затем снова исчезло из всех радаров. В воздушных силах уже прокомментирован инцидент.

О том, как на инцидент отреагировали в ВСУ и почему это может вызвать очередной международный скандал, рассказывают журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

"Вечером 26 февраля в разгар российской атаки "Шахедами" на Украину в небе происходило что-то странное. Один из популярных украинских телеграмм-каналов заявил о необычном объекте, стремительно ворвавшемся в наше воздушное пространство! Незнакомый "летающий" внезапно появился в небе над Хмельнитчиной.А через несколько минут совершил маневр, полетел в сторону Румынии, а затем завернул на Ровно.Что именно залетело в Украину, автор канала не знает — характеристики объекта не совпали ни с "Шахедом", ни с ракетой", – рассказывает журналист Артем Зябкин.

Украинские ВВС также фиксировали странные объекты и подтвердили – неизвестные БПЛА летели со стороны Молдовы. Несмотря на это, уже 27 февраля в утреннем отчете Воздушных сил не было ничего удивительного или нового. Как сообщают защитники украинского неба, за ночь им удалось сбить 11 "Шахедов" и две российские ракеты Х-59. К сожалению, несколько ракет "приземлить" не удалось.

Воздушные силы поражают

Впоследствии украинские ВВС поделились другой хорошей новостью! На Восточном фронте украинская ПВО отправила в "вечный полет" очередной вражеский Су-34! Попадание подтвердил воздушных сил Командующий Николай Олещук.

"Минус еще один Су-34 на Восточном направлении! Вчера российским пилотам удалось увернуться от наших ракет, но так будет не всегда! Поэтому советую кафирам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Потому что кто его знает, повезет или нет в этот раз. Около 14:00 отработали по очередному Су-34.Направление – то же!

Цель – неизменная! При таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы". Что ж, работаем дальше... К победе!» – говорится в сообщении.

Игнат рассказал об НЛО "из Молдовы"

Но вопросов о неизвестных объектах из Молдовы так просто обойти не удалось. 27 февраля в эфире Единого телемарафона детали таинственного инцидента рассказал спикер воздушных сил Юрий Игнат. Говорит, ситуация штатная – это был "Шахед", залетевший через территорию Молдовы.

По словам Игната, скорее всего, это была очередная провокация России. Так Кремль демонстрирует свою безнаказанность и пытается озадачить украинскую ПВО. Впрочем, наши защитники с таким сталкиваются не впервые.

В Молдове все возражают?

Министерство обороны Молдовы поспешило сделать заявление, что никаких российских БПЛА над их страной в ночь на 27 февраля не фиксировалось. Напомню, что предоставление своего воздушного пространства врагу можно считать признаком агрессии. Именно поэтому Кишинев так горячо опровергает версию украинских ВВС. Российские ракеты и "Шахеды" падали в Молдавии уже несколько раз. В последний раз обломки иранского дрона молдаване находили дважды и совсем недавно – 11 и 17 февраля 2024 года на своем пограничном с Украиной.

Следует отметить, что в Молдове достаточно сложная внутриполитическая ситуация. Огромный для этой страны клочок и почти всю границу с Украиной там контролируют прокремлевские сепаратисты так называемого Приднестровья. Местные террористы с 1992 года считают себя государством, имеют свои фейковые спецслужбы и вооруженные силы, а также разместили у себя немалый российский контингент, охотно поют российский гимн. Это может быть очередной гибридной провокацией Кремля.

К тому же так называемое Приднестровье снова показало себя. Депутаты этого непризнанного миром анклава уже 28 февраля собираются провести экстренный съезд. На нем якобы власти банановой республики попросят Россию признать, а затем присоединить молдавский регион к России. Какую кашу в Молдове решил заварить Путин и грозит ли молдавский кризис украинской Одессе, в эксклюзивном интервью ТСН.ua объяснил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Да, действительно. Угроза в чем? В том, что Приднестровье будет принято в состав Российской федерации, так условно говоря, и после этого они пойдут вторым фронтом на Украину уже по Одесской области. Но в Приднестровье нет для этого ресурса Фактически это ограниченный контингент, там может собраться не более 9-10 тысяч личного состава, там недостаточно техники для того, чтобы совершать такие действия и, фактически, в Одессе и области находится достаточно серьезный контингент войск, который значительно больше, чем все общевойсковые. формирование Приднестровья и в Юго-Западном секторе постоянно находятся подразделения быстрого реагирования на такие угрозы, как, например, у границы Беларуси на северном плацдарме, а также по границе с Россией на Северо-восточном плацдарме. будет самоубийство, если они после этого откроют так называемый второй фронт против Украины", – говорится в сообщении.

"А вот для кого это может представлять опасность, так это Молдовы больше, потому что они могут попытаться дестабилизировать Молдову, они могут попытаться силовым методом изменить действующую власть в Молдове – Майю Санду напрямую, установить своего марионеточного представителя, у них их в Молдове достаточно, например, из той же партии "Шор", которая тотально пророссийская и работает исключительно по российским методичкам, прям как в свое время ОПЗЖ. Не исключается именно такая дестабилизация, такой формы", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 февраля Россия запустила по территории Украины ударные БПЛА. В 22:43 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы, но уже в 23:11 военные написали, что в сторону Хмельницкого от границы с Молдовой двигаются неизвестные беспилотники.

Читайте также: