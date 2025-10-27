ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
254
1 мин

В "Укрэнерго" объяснили, почему применили отключения света 27 октября

Облачная погода стала неожиданной причиной введения аварийных отключений света в Украине 27 октября.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

«Укрэнерго» было вынуждено ввести графики аварийных отключений электроэнергии 27 октября из-за повышенного потребления на фоне облачной погоды.

Об этом глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко сообщил в эфире ТСН в рамках телемарафона.

По словам руководителя «Укрэнерго», на 27 октября планировалось ввести графики ограничения мощности для промышленных предприятий. Однако эти меры оказались неэффективными, поскольку потребление электроэнергии оказалось выше из-за облачной погоды на большей части территории Украины.

«Поэтому мы были вынуждены ввести графики аварийных отключений, которые со временем перейдут на почасовые, чтобы потребители понимали, по какому графику будут получать свет», — объяснил Зайченко.

Он отметил, что такие ограничения будут действовать только в часы пиковой нагрузки энергосистемы — с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.

«Мы не планируем ограничивать потребителей в течение всех суток. Есть только периоды дефицита мощности системы. В другие часы мы надеемся обеспечить всех потребителей электроэнергией без ограничений», — добавил глава «Укрэнерго».

Напомним, утром 27 октября по указанию от «Укрэнерго» в ряде областей были применены экстренные и аварийные отключения света.

Позже Киев, область и другие регионы Украины перешли к стабилизационным графикам отключения электроэнергии.

