В "Укрэнерго" предупредили о длительных отключениях света на 5 июня

Когда область не укладывается в выделенный для нее лимит, вводятся экстренные отключения.

В среду, 5 июня, отключения света будут продолжительнее из-за значительного дефицита в энергосистеме. Электроэнергии может не быть до 4 часов и даже больше.

Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Если наши коллеги будут вкладываться в лимиты, то отключения будут плановыми, но дефицит достаточно значителен, поэтому продолжительность этих отключений, к сожалению, тоже может быть значительной. Это может быть 4 часа, это может быть и больше, в зависимости от того, говорим ли мы о часе пик – утро или вечер, или про часы, когда ситуация с дефицитом в основном немного менее острая. Это дневная зона", – объяснил он.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" предупредили о сложной ситуации с электроэнергией.

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