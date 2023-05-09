В "Укрпочту" потянулись очереди за новой маркой: что особенно приберегли

Среди изображенных бойцов – нацгвардеец на позывной «Запорожский мститель», в свои 20 он сбил 6 самолетов и крылатую ракету.

Новую марку, посвященную Гвардии наступления, выпустила сегодня "Укрпочта", сообщают корреспонденты ТСН.

На марках – бойцы Национальной гвардии, Государственной пограничной службы на Нацполиции, которые и сформировали 9 штурмовых подразделений. Именно эти военные призваны освобождать оккупированные врагом территории.

Среди изображенных бойцов – нацгвардеец на позывной «Запорожский мститель», в свои 20 он сбил 6 самолетов и крылатую ракету, за что получил звание Героя Украины.

Ажиотаж, чтобы приобрести уникальные марки в отделениях почты не спадает. Люди говорят, что покупают в личную коллекцию, или просто на память для будущих поколений. “Отложить в коллекцию, положить в альбом. Я собираю хронологию, все марки. Это будет блок в альбоме, конверт первого дня и немаркированный художественный конверт”, — рассказывает коллекционер Денис Захаров.

Купленные сегодня марки можно было не только погасить штемпелем "первый день", но и подписать у командиров штурмовых бригад. “Это как средство коммуникации – почтовые марки, потому что они существуют столетиями и, по сути, отражают какие-то исторические этапы. Бойцы Гвардии наступления, которые изображены на этих марках – это уже наша современная история, наша борьба”, — говорит спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Почтовый выпуск «Слава Силам обороны и безопасности Украины! Гвардия наступления» введена в обращение! ⠀ Это второй выпуск героической... Опубликовано Укрпочта Вторник, 9 мая 2023 г.

Тиража в 235 тысяч экземпляров должно хватить на всех желающих, стоимость одного блока марок — 69 гривен.

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