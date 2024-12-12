В "Укрзализныце" годами обворовывали пассажиров: детали преступной схемы

Участники преступной схемы облагали работников "Укрзализныци" поборами, а также искусственно создавали дефицит билетов на популярные рейсы, чтобы продавать их втрое дороже.

"Укрзализныця" за время войны стала для многих спасением, но пока одни спасались, другие – наживались. Нацполиция провела масштабную спецоперацию и разоблачила схемы в "Укрзализныце", которая десятками лет выбирала компанию, а соответственно, и бюджет страны. Из-за этих дерзких уловок компания недополучила несколько десятков миллионов гривен.

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"Было установлено, что рядовые работники железной дороги фактически стали заложниками хорошо организованной криминальной схемы, в которой они вынуждены были платить дань группе коллег, в частности руководителю, который отвечал за работу проводников на производственном подразделении, и руководителю профсоюзной организации этого подразделения", — рассказала спикер ДСР НПУ Алена Лютницкая.

В "Укрзализныце" говорят, что сотрудничали с Национальной полицией, чтобы нейтрализовать преступную группу. На документирование доказательств ушло несколько месяцев, чтобы не просто поймать сторонник, а выйти на организатора, как оказалось, родом из 90-х.

Организатор преступной схемы по прозвищу "дед"

Организатором оказался глава Первичной профсоюзной организации вагонного участка станции Киев-Пассажирский. Журналисты BBC, ссылаясь на собственные источники, пишут, что задержанный имеет прозвище "дед". Он, по данным источников, на протяжении многих лет требовал поборов с работников "УЗ", в частности, с проводников, начальников поездов, ремонтных бригад.

"Эти поборы продолжались десятилетиями, еще со времен Советского союза, когда проводник, чтобы выйти на рейс, должен был занести взятку. Каждый проводник платил инструктору, он передавал эти деньги дальше. Об этом знали все. Но проблема в том, что никто не хотел свидетельствовать против этих людей", – рассказал ВВС Украина источник, знакомый с ситуацией внутри.

Куда деваются билеты на международные рейсы?

Вторая схема касается продажи "фантомных" билетов на международные рейсы. Официально купить эти билеты было почти невозможно, однако они появлялись у перекупщиков по значительно завышенной цене.

Также правоохранители выяснили, что члены этой "билетной мафии" систематически продавали пассажирам места в служебных купе и купе отдыха проводников, которые не реализуются в системе продажи билетов.

"Реализовывали их по цене в 300-500 евро за билет при официальной стоимости билета на поезд Киев-Варшава в 3700 гривен. Деньги пассажиры платили "на руки" начальникам поездов или проводникам международного направления", — уточнили в прокуратуре.

Погреб с элитным алкоголем в доме организатора схемы / Фото: Национальная полиция Украины

По предварительным оценкам, только за полгода из-за этой схемы государственный перевозчик недополучил несколько десятков миллионов гривен. Организатор махинации тратил украденные средства на роскошный образ жизни: он построил имение с собственным спортзалом, бильярдным и погребом с элитным алкоголем.

В ходе расследования были задержаны организатор и еще 9 участников преступной группы. В ходе обысков изъято почти 5 миллионов гривен наличными.

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