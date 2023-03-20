"В упор молча выстрелил в грудь": под Днепром в ночном клубе убили 21-летнего парня (фото)

Ночной клуб в центре города работал в комендантский час во время полномасштабной войны.

В Новомосковске Днепропетровской области ночью 19 марта произошло убийство в ночном клубе "Пентагон". Один из посетителей заведения выстрелил 21-летнему Ростиславу в грудь из травматического оружия во время конфликта. Парень скончался на месте.

Полиция задержала убийцу и сообщила ему о подозрении. ТСН.ua пообщался со свидетелями трагедии, выяснял, что произошло и почему заведение работало в комендантский час, несмотря на запрет.

Убийца в упор выстрелил в грудь

Друг погибшего Валентин говорит, что приехал в "Пентагон", чтобы забрать компанию друзей. Они отдыхали там и употребляли алкоголь. Когда ребята вышли на балкон, к ним подошел неизвестный и спровоцировал конфликт.

"Я зашел туда, заказал выпить кофе, чтобы не хотелось спать, и мы вышли покурить. Подходит этот мужчина и говорит: "А есть сигарета?". Мы дали ему. Он сначала ударил малого (в компании был несовершеннолетний – ред.) рукой по челюсти. А потом достал нож и начал бросаться", — утверждает Валентин.

Погибший Ростислав с другом / Фото: ТСН.ua

По его словам, тогда погибший Ростислав попросил нападающего спрятать оружие и прекратить конфликт. Мужчина послушался, но достал пистолет.

"Прямо в упор, без слов выстрелил ему в грудную клетку. В течение двух минут Ростика уже с нами не было", — рассказал свидетель трагедии.

У погибшего 21-летнего Ростислава остались родители, сестра и девушка. Парень увлекался футболом и был предпринимателем в Новомосковске — продавал еду быстрого приготовления.

Погибший Ростислав / Фото: ТСН.ua

Почему заведение работало в комендантский час

На вопрос, что компания делала в заведении ночью, друг погибшего ответил, что комендантский час в городе действует с 23:00. Валентин утверждает, что приехал в клуб около 22:50, поэтому они должны были успеть домой. Однако говорит, что "Пентагон" постоянно работает до утра, несмотря на запрет.

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Мэр Новомосковска Сергей Резник отреагировал на убийство в клубе и сообщил, что заведение ранее уже фигурировало в криминальных хрониках. Как вышло, что "Пентагон" в центре города работает в комендантский час, он не знает.

"Эта беда поднимает много вопросов. И то, что сейчас у немалого количества разных людей, с разной психикой оказалось неконтролируемое оружие, и то, что давно пора была предпринимателю, владельцу "Пентагона", нанять охрану заведения, которая не пускала бы подозрительных людей, тем более с оружием. Это небольшие деньги, но это спасло бы жизнь невинного молодого человека", — написал глава города на своей странице в Сети.

В полиции сейчас устанавливают, были ли ранее составлены протоколы из-за нарушения комендантского часа в "Пентагоне" и проводились ли там проверки.

"Пентагон" в Новомосковске/Скриншот по видео SAMAR MEDIA

О подозрении сообщили 29-летнему местному жителю

В Новомосковском районном отделении полиции сообщили, что задержали 29-летнего мужчину возле ночного клуба. Им оказался ранее судимый за хулиганство и незаконное обращение с оружием местный житель. Полицейские установили, что между ним и еще одним посетителем заведения произошел словесный конфликт. В результате один из мужчин дважды выстрелил и смертельно ранил другого. Это произошло около 23:30.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Максимальное наказание за преступление предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Фото: Новомосковский районный отдел полиции

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