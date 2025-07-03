В Ужгороде парень снял секс с несовершеннолетней девушкой и выложил в Сеть: как все закончилось

Парень занялся сексом с девушкой и опубликовал видео в телеграмме / © Unsplash

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В Ужгороде к испытательному сроку приговорили парня, который занялся сексом с несовершеннолетней и опубликовал видео на одном из телеграмм-каналов.

Об этом говорится в приговоре Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, парень в марте 2024 года занялся сексом с несовершеннолетней девушкой. Все это он снял на видео.

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В апреле 2024 года взрослый опубликовал видео секса в одном из ужгородских телеграмм-каналов. Таким образом он хотел унизить подростка.

27 июня 2025 года парень заключил сделку со следствием. Он признал свою вину и раскаялся.

Также он перевел на ВСУ 10 000 грн, что суд признал «обстоятельством, смягчающим наказание».

Суд признал парня виновным по ч.2 ст. 304 УК Украины. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

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Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Чернигове к 1 году испытательного срока приговорили женщину из-за секса с 14-летним парнем