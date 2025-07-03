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В Ужгороде парень снял секс с несовершеннолетней девушкой и выложил в Сеть: как все закончилось
Парень из Ужгорода снял на видео, как он занимается сексом с несовершеннолетней. Впоследствии пикантные карды он опубликовал на одном из телеграмм-каналов.
В Ужгороде к испытательному сроку приговорили парня, который занялся сексом с несовершеннолетней и опубликовал видео на одном из телеграмм-каналов.
Об этом говорится в приговоре Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.
По данным суда, парень в марте 2024 года занялся сексом с несовершеннолетней девушкой. Все это он снял на видео.
В апреле 2024 года взрослый опубликовал видео секса в одном из ужгородских телеграмм-каналов. Таким образом он хотел унизить подростка.
27 июня 2025 года парень заключил сделку со следствием. Он признал свою вину и раскаялся.
Также он перевел на ВСУ 10 000 грн, что суд признал «обстоятельством, смягчающим наказание».
Суд признал парня виновным по ч.2 ст. 304 УК Украины. Его приговорили к 1 году испытательного срока.
Напомним, в Чернигове к 1 году испытательного срока приговорили женщину из-за секса с 14-летним парнем