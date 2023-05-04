В Ужгороде ребенка на инвалидной коляске не пустили в развлекательный центр: подробности инцидента

В Ужгороде ребенку не разрешили находиться в детском развлекательном центре на инвалидной коляске. Девочке с ДЦП, которую пригласили на день рождения, отказали ссылаясь на правила заведения.

Об этом в Facebook рассказала руководительница общественной организации "Неємія", опекун 8-летней девочки Татьяна Мачабели.

Инцидент произошел 3 мая в детском развлекательном центре Kids Club. По словам женщины, администраторам заведения сообщили о состоянии ребенка и отметили, что он не будет заезжать на игровые площадки, а колеса коляски – чистые.

"Мой ребенок очень хорошо обеспечен, у него есть все необходимое, кроме среды в обществе, которое готово принимать его таким, как он есть и его колесную коляску. Впервые в своей жизни она попала на общий детский день рождения, она была такой увлеченной и счастливой, только одно ее смущало. Как она будет передвигаться в заведении? Она не хотела ползать по полу и не хотела, чтобы ее носили на руках, хотела чувствовать себя на уровне других детей и быть независимой. Когда ей сказали, что будешь там на коляске с детьми, которые тебя знают, принимают и любят, она успокоилась. Вчера после инцидента в заведении она сказала, что они думают, что моя коляска грязная и ужасная", — написала Татьяна Мачабели.

Женщина обвинила заведение в дискриминации детей с инвалидностью. Гости, ставшие свидетелями инцидента, рассказали, что администрация развлекательного центра также делала замечания маме. Мол, в лабиринт заходить вместе с ребенком нельзя. Все это происходило на глазах у других детей на дне рождения.

Скриншот комментария под публикацией Татьяны Мачабели

Что говорят в заведении

ТСН.ua пытался связаться с Kids Club, однако в развлекательном центре инцидент нам отказались прокомментировать.

В комментариях к публикации опекуна девочки в Facebook от имени заведения перед женщиной и ребенком извинились. Дирекция заявила, что детский клуб "совсем новый и работает над недостатками".

"Данная досадная ситуация с инвалидной коляской произошла по вине наших администраторов, которые опирались на общие правила заведения и не имели опыта для разрешения данной ситуации", – ответили в развлекательном центре.

В правилах заведения на странице в Сети указано, что вход с колясками, велосипедами, самокатами и животными запрещен. О колясках для людей с инвалидностью ничего не идет. Также отмечено, что вход детям с инвалидностью бесплатный.

Правила детского развлекательного центра Kids Club/Скриншот из kidsclub_uzh

Публикация опекуна девочки в Facebook получила большую огласку. Представитель уполномоченного Верховной Рады Михаил Спасов отметил, что ситуацию взял в работу Офис Омбудсмана Украины.

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