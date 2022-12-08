В Варшаве бюст Шевченко из кабинета Буданова был продан на аукционе за 17 тысяч евро

Бюст Шевченко из кабинета Кирилла Буданова, браслет "Азовсталь" из последней довоенной партии металла и бутылка вина, уцелевшей после попадания российской ракеты в состав напитков — в Варшаве прошел аукцион и благотворительный ужин. Такие благотворительные мероприятия уже прошли в 5 городах Европы и Нью-Йорке. Там в общей сложности удалось собрать 400 тысяч долларов. За эти деньги закупили медицинские и военные автомобили для ВСУ, говорится в ТСН.

Благотворительный ужин в Варшаве состоялся в атмосфере близкой к украинским реалиям — концертный зал, больше напоминающий укрытие и сотни свечей. Организаторы говорят, хотели максимально показать реалии Украины, а еще познакомить с украинской кухней и культурой, потому что кулинарный и художественный фронт тоже важны.

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В меню представили 5 традиционных блюд, но по современным мотивам. Запеченные южные перцы с закарпатской брынзой и паляницей, борщ с черносливом, одесские голубцы с креветками и шпинатом и медовик с соленой карамелью и попкорном. “Вы видите что холодно, мы там одеты и все на свете, но мы как подумаем, как наши ребята, и девушки, как им сейчас, все это мелочи. То есть, мы работаем на то, чтобы собрать деньги здесь”, — говорит шеф Владимир Ярославский.

Среди гостей украинцы и иностранцы. В частности, польский политолог Анджей Шептицкий – внучатый племянник митрополита Украинской греко-католической церкви, великого мецената Андрея Шептицкого. "Когда началась война, нам было очень грустно, я имею в виду, что там воюют за независимость, а мы здесь в Польше сидим дома, а позже приходит такое мнение, что не все в состоянии воевать и можно на разные способы помогать Украине”, — говорю он.

Кроме средств за билеты, на помощь украинской армии собирали на аукционе. Среди лотов — бюст Шевченко, стоявший в кабинете Кирилла Буданова, он собственноручно поставил подпись. Браслет "Азовстали", из последней партии. Бутылка вина, которая была спасена во время ракетных атак в Стоянке на склады… Оказалось, что от 1 до 2 процентов бутылок из термостойкого стекла, рассказывают организаторы.

Бюст Шевченко от Буданова и браслет "Азовсталь": в Варшаве прошел аукцион в поддержку ВСУ

Самые ожесточенные торги были за бюст Шевченко от Буданова. Стартовая цена – две с половиной тысячи евро, но в конце концов забрали лот за 17 тысяч евро. Покупатель сделал ставку онлайн. Известно, что это семья бизнесменов из Киева, но фамилии семьи не разглашают.

В общей сложности на аукционе собрали 2 миллиона гривен, но это не рекорд. Наибольшую сумму удалось аккумулировать в Париже – 5 миллионов. Собранные в Варшаве деньги передадут главному управлению разведки Минобороны Украины.

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