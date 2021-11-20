В Вашингтоне установили рождественскую елку: дерево украсят огоньками и орнаментами

Елке по традиции, дали прозвище. В этом году это "Сахарный медведь".

Рождественская елка была установлена в Вашингтоне. Разместили ее перед Капитолием – зданием американского парламента. Более чем 25-метровую белую пихту привезли из Калифорнии – дерево преодолело более семи тысяч километров.

Об этом 20 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Отмечается, что на дорогу ушел почти месяц. Елке по традиции, дали прозвище. В этом году это "Сахарный медведь". В последующие несколько дней дерево украсят огоньками и орнаментами. А чтобы зажечь ее, в начале декабря проведут торжественную церемонию.

Новости мира: в Вашингтоне установили рождественскую елку

Напомним:

В Киеве на Софийской площади начали подготовку к новогодним праздникам. Администрация Киева и организаторы главной елки Украины уже утвердили концепцию новогодне-рождественского проекта.

Администрация Киева и организаторы главной елки Украины уже утвердили концепцию новогодне-рождественского проекта. Главную новогоднюю елку на Софийской площади начнут собирать в конце ноября. В этом году главную елку страны на Софийской площади украсят по тематике Рождества – с вертепом и шатром. Над елкой будет подниматься купол в виде звездного неба.

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