В Вашингтоне установили рождественскую елку: дерево украсят огоньками и орнаментами

Елке по традиции, дали прозвище. В этом году это "Сахарный медведь".
Рождественская елка была установлена в Вашингтоне. Разместили ее перед Капитолием – зданием американского парламента. Более чем 25-метровую белую пихту привезли из Калифорнии – дерево преодолело более семи тысяч километров.
Об этом 20 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Отмечается, что на дорогу ушел почти месяц. Елке по традиции, дали прозвище. В этом году это "Сахарный медведь". В последующие несколько дней дерево украсят огоньками и орнаментами. А чтобы зажечь ее, в начале декабря проведут торжественную церемонию.
Напомним:
- В Киеве на Софийской площади начали подготовку к новогодним праздникам. Администрация Киева и организаторы главной елки Украины уже утвердили концепцию новогодне-рождественского проекта.
- Главную новогоднюю елку на Софийской площади начнут собирать в конце ноября. В этом году главную елку страны на Софийской площади украсят по тематике Рождества – с вертепом и шатром. Над елкой будет подниматься купол в виде звездного неба.
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