В Великобритании общество восстало из-за смертельного приговора для больной альпаки

Защитники животных планируют устроить на этой неделе протесты в правительственном квартале.

Смертный приговор для альпаки. В Великобритании пытаются спасти альпаку по имени Джеронимо.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Четыре года назад у животного обнаружили туберкулез распространенный и очень заразный среди рогатого скота. И по законам Соединенного Королевства его должны усыпить. Однако владелица 8-летнего Джеронимо категорически отказалась выполнять приговор с 2017 обжаловала это решение в судах.

За это время неравнодушные британцы собрали петицию с тысячами голосов и отправили около 20 000 фунтов стерлингов на его спасение. Но зря — в конце прошлой недели суд высшей инстанции таки подтвердил смертный приговор и теперь у специальной службы есть месяц на его выполнение.

Владелица альпаки говорит, что скорее умрет, чем позволит его убить. А защитники животных планируют устроить на этой неделе протесты в правительственном квартале.

Новости мира: в Великобритании вынесли смертный приговор для альпаки

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