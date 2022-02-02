В Великобритании пассажирский самолет во время приземления столкнулся с мощным ураганом: видео

В Великобритании пассажирский самолет во время приземления столкнулся с мощным ураганом: видео

Самолет несколько раз изменил положение на взлетной полосе, а его хвост даже ударился об нее.

В Великобритании "борьбу" пассажирского самолета с мощным ураганом сняли на видео.

Об этом 1 февраля говорится в выпуске ТСН 19:30.

Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту "Хитроу", когда на страну как раз налетел шторм "Корри", а скорость ветра достигла полутора сотен километров в час.

Лайнер British Airways попытался сесть, однако вскоре стало ясно, что ветер разворачивает его. Самолет несколько раз изменил положение на взлетной полосе, а его хвост даже ударился об нее.

В конце концов, пилот решил вернуться в небо и со второй попытки совершил удачное приземление, после чего пассажиры покинули лайнер. Подробнее смотрите в видео ТСН:

В Великобритании пассажирский самолет сражался с ураганом во время приземления | Новости мира

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