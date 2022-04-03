В Вене заметили экс-председателя Конституционного суда Александра Тупицкого: легально пересечь границу он не мог

В Вене заметили экс-председателя Конституционного суда Александра Тупицкого: легально пересечь границу он не мог

За побег из Украины во время войны, по новому законопроекту, чиновнику может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В австрийской Вене журналисты "Схем" встретили отстраненного судью Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Его зафиксировали возле гостиницы в центре столицы Австрии.

О том, как этому мужчине, еще не достигшему 60-летнего возраста, удалось пересечь границу Украины и что ему за это грозит, говорится в ТСН.

Номер в гостинице, где поселился экс-председатель Конституционного суда, затруднительно назвать роскошным люксом. Сутки проживания здесь стоят от 3 тысяч гривен. Но дело не в деньгах, а в том, что легально попасть в Вену Александр Тупицкий не смог бы никак.

Он мужчина. В январе ему исполнилось 59 лет, а до 60 лет – это призывной возраст. О других льготах, которые позволили бы пересечь границу, не известно

Согласно данным Госпогранслужбы, официальных отметок о том, что Тупицкий покидал страну нет.

"Схемы" установили: жена отстраненного судьи 17 марта на собственном авто могла заехать из Украины в Венгрию. Возможно, вдохновившись кадрами, как украинские мужчины призывного возраста в женских париках по паспортам жен или, спрятавшись в бейби-боксы, пытались скрыться из страны, проверить судьбу решил и господин Тупицкий.

Даже если при своих габаритных параметрах он смог свернуться в багажнике так, что этого не заметили пограничники – последствия такого происшествия теперь очень дорого могут обойтись судье-беглецу.

В Верховной Раде готов к принятию законопроект, согласно которому беглецам из Украины в условиях войны будет угрожать ограничение свободы от 5 до 10 лет вместе с конфискацией имущества. Поскольку господин Тупицкий судья не уволенный, а только отстраненный – он попадает под действие этого закона.

Документ определяет суровое наказание для всех беглых мужчин призывного возраста и отдельно — для всех, кто получает зарплату из бюджета. От 7 до 12 лет ограничение свободы согласно новым нормам будет угрожать пограничниками, которые не заметят в багажниках влиятельных беглецов.

Весть об одном из таких беглецов уже дошла до президента, после чего экс-чиновник СБУ Андрей Наумов лишился генеральского звания по поручению Владимира Зеленского.

"Случайным генералам с нами не по дороге", — сказал по этому поводу президент.

Выезд еще одного генерал-майора не допустили следователи ГБР. На венгерской границе они задержали офицера запаса, который по фальшивым справкам выдавал себя за непригодного для службы рядового. Теперь генерала будет ждать судебное разбирательство по делу о подделке документов

Кстати, усиливая ответственность за незаконный побег из Украины, государство дает шанс беглецам вернуться – в законопроекте предусмотрена условная амнистия. Все, кто вернутся в Украину в течение 10 дней со дня принятия закона, могут быть освобождены от уголовной ответственности. Воспользуется ли таким шансом судья Тупицкий – покажет время.

В конце концов, такой побег из страны в тяжелые времена имеет и свои "плюсы".

Во-первых, все скрытые предатели, коррупционеры, агенты влияния и недостойные должностей чиновники в конце концов выдали себя, так что происходит своего рода очищение страны от паразитов, десятилетиями выедавших бюджет страны.

Во-вторых, все нечестно нажитое должно вернуться в госказну, ведь поиск скрытых счетов этих дезертиров должен стать частью их международного уголовного преследования.

И, наконец, в-третьих – освободившиеся места займут эффективные и проверенные войной менеджеры, а систему отбора кандидатов на госдолжности теперь точно изменят на что-то настоящее.

Куда бежал из Украины Александр Тупицкий и что его ждет

Читайте также: