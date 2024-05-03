В Венгрии жестоко убили украинца: эти подробности шокируют

Украинец был зарезан ножом в помещении международной транспортной компании, где он и подозреваемый работали водителями грузовиков.

Новая трагедия всколыхнула Украину! В Венгрии ножом зарезали украинца. Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве.

Все детали расправы над мужчиной – смотрите в эксклюзиве Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Жестокое убийство украинца в Венгрии

1 мая в час ночи в полицию Будапешта поступило сообщение о драке двух мужчин. Пострадавший еще до приезда стражей порядка и медиков начал истекать кровью и, к сожалению, умер на месте. Уже впоследствии стало известно, что погибший – 48-летний украинец. В его убийстве мгновенно начали подозревать казаха.

По предварительным данным, все случилось в доме: 44-летний мужчина казахской национальности после ссоры и драки нанес несколько ножевых ранений 48-летнему украинцу. Как отмечают местные издания, "скорая" оперативно прибыла на место драки, но спасти украинца, к сожалению, не удалось.

Венгерские правоохранители открыли уголовное производство по подозрению в убийстве. Подозреваемый полицейский был задержан на месте и привлечен к ответственности. Но что явилось причиной конфликта, не отмечается. Местные издания уточняют, что украинец был зарезан ножом в помещении международной транспортной компании, где он и подозреваемый работали водителями грузовиков. В момент жестокого убийства они отдыхали на территории автотранспортной компании.

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Убийство украинских военных в Германии

Напомним, что в последнее время Украину регулярно облетают новости об убийствах украинцев за рубежом.

27 апреля миру стало известно об убийстве двух украинских военных в возрасте 23 и 36 лет. Произошло это в городе Мурнау в Германии, а в преступлении заподозрили россиянина.

Впоследствии в Сети появилась информация, что у украинских парней были серьезные ранения конечностей и они не могли полноценно защищаться.

Украинские военные, которых убил в Германии россиянин/Скриншот с видео

Убийца – путинский фанат?

В местной полиции говорят, что подозреваемый в убийстве уже под стражей. А украинские журналисты выяснили, что россиянин был ярым Z-патриотом, правда, подальше от родных болот.

По версии правоохранителей, находясь в тысячах километров от России, 57-летний мужчина цинично и безжалостно зарезал двух украинских военных, а затем скрылся. Но именно в его квартире нашли орудие убийства – нож.

Сейчас дело под свой контроль взяло украинское МИД. Глава МИД Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами Германии, чтобы убийца понес наказание по всей строгости закона. В то же время, посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что убийство украинских военных на реабилитации в Германии – это больше, чем преступление.

Что известно об убитых украинцах в Германии

Впоследствии в десантных войсках подтвердили личность одного из убитых. Там заявили, что мужчина был военнослужащим 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВСУ. Убитый военный в 2023 году был ранен в боях за Белогоровку, после чего проходил лечение и реабилитацию в Германии.

Известно, что подозреваемый в убийстве набросился на мужчин прямо на территории торгового центра, вблизи которого проживал сам. Были ли они знакомы до этого рокового дня – пока неизвестно. Но эта история еще раз доказывает: россиянин может выехать из своего болота, а болото из россиянина – никогда.

Сосед подозреваемого в интервью описал его как чрезвычайно агрессивного, заметив, что на мужчину было "лучше не смотреть". По словам местных жителей, вероятный преступник уже несколько раз привлекал к себе внимание и был известен полиции.

Кроме этого, украинские журналисты выяснили, что подозреваемый в убийстве – ярый Z-патриот. Более того, Z-патриот, видимо, из большой любви к Путину получил вдобавок немецкое гражданство, чтобы не светить болотянское.

Жизнь украинских военных уже не вернуть. В городе, где произошла ужасная трагедия, люди установили мемориал в честь убитых с украинским и немецким флагами. Дело на контроле местной прокуратуры. Новые детали на время следствия не рассказывают.

Также стало известно, что украинские военные жили в лагере для беженцев. Министр внутренних дел Баварии Йоахим Геррманн пока исключает версию убийства на фоне агрессии России против Украины. Однако Генеральная прокуратура Мюнхена не исключает политический мотив преступления. Подозреваемый задержан, продолжается следствие и выясняются все обстоятельства происшествия. Но миру давно пора понять, что даже гражданские россияне часто опасны.

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Убийство украинок в Германии

В марте 2024 года в Гоккенгайме обнаружили убитыми сначала 27-летнюю Маргариту Стеценко. Ее мать, 51-летнюю Марину Стеценко, до последнего надеялись найти живой, но 19 марта тело женщины вытащили из воды. Маленькую дочь Маргариты похитили. Это была семья харьковчан, уехавших в Германию из города, который фактически ежедневно под обстрелами. Но их и там достали россияне.

Украинская беженка Маргарита, ее мама Марина Стеценко и дочь Мия/Коллаж ТСН.ua

Снова не обошлось без россиян

7 марта в немецком издании Bild сообщили, что есть первые подозреваемые, среди которых россиянка. По данным журналистов, в совершении преступления подозреваются 44-летний немец и его жена – 43-летняя россиянка. Впрочем, шокирует еще один момент – убийство они планировали давно. Причина – захотели украсть ребенка Маргариты, и для девочки даже заранее купили одежду.

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По данным журналистов, немец Марко работал мясником, а 43-летняя россиянка Инна была офисной работницей. У пары есть трое детей. Свидетели говорят, что накануне мужчина придумал целую легенду и рассказывал соседям о своей якобы новорожденной дочери. По его версии, ребенок якобы находился в отделении интенсивной терапии и вот-вот они должны были забрать его домой. Собственно у этой семейной пары и нашли живую и невредимую Мию. Ее взяли под опеку и доставили в больницу, где ДНК подтвердило, что девочка – дочь погибшей украинки.

Одна из версий убийства – семейная пара познакомилась с украинками, предложив им помощь в оформлении документов. А вот что было дальше и почему они решили так жестоко расправиться с украинками – неизвестно. По результатам следствия, россиянке и ее мужу-немцу инкриминируют сначала убийство 51-летней бабушки вечером 6 марта 2024 года, а через несколько часов — 27-летней матери одномесячного ребенка.

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования родным. Надеемся, что все виновные будут строго наказаны.

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