В Верховной Раде требуют наказать главную ведьму Украины: что произошло

В Верховной Раде требуют проверить работу Марии Тихой, которую называют главной ведьмой Украины / © ТСН

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В Верховной Раде решили бороться с колдовством и магией — на днях народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк опубликовал в своем Telegram-канале копии заявлений в Бюро экономической безопасности с требованиями дать правовую оценку возможным, по его мнению, фактам мошенничества со стороны Марии Тихой, которая называет себя главной ведьмой Украины.

Кроме того, Железняк опубликовал копию заявления на имя начальника главного следственного управления Нацполиции — в этом документе нардеп предполагает, что действия другого эзотерика, позиционирующего себя в публичном пространстве как «маг Велияр», также могут иметь признаки мошенничества.

В своем дополнительном видеообращении Железняк говорит, что их прогнозы сомнительны.

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«Они зарабатывают на простых украинцах. Похоже, что это одно и главное их направление деятельности. Мы получили свидетельства реальных пострадавших. Имена мы просто с точки зрения уважения к ним называть не будем, но эти факты поражают своей циничностью. В наших заявлениях об уголовных преступлениях эти имена в полном объеме будут указаны», — заявил Железняк.

По его словам, Мария Тиха якобы занималась ночными устрашениями.

«Источники говорят, что ведьма запугивает клиенток родовыми проклятиями и смертельными порчами», — говорит Железняк.

И добавил, что «одна из клиенток утверждает, что даже взяла 160 тысяч гривен кредитных средств, чтобы просто Тихая сняла проклятие. Но после перевода этих средств ведьме по свидетельству та просто перестала выходить на связь».

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В комментарии для ТСН.ua Ярослав Железняк касательно этой ситуации отметил: «Мы собрали достаточно много материалов. Из уважения к следствию я не могу сейчас поподробнее рассказать. Было не обращение, а заявление о преступлении. От правоохранителей я жду независимого расследования. Если информация, которую мы предоставили, подтвердится, то, соответственно, в отношении первого и второго лица должны быть подозрения и привлечения к ответственности».

К этому он добавил, что поэтому в его адрес прозвучали «какие-то проклятия».

Также он уточнил, что располагает информацией о фамилиях пострадавших и их согласие на распространение этих сведений.

«Они не только к нам обращались, до этого не было реакции. Речь идет о количестве людей больше десятка. Мы, как профессиональная команда, достаточно детально изучили финансовую часть этой истории», — говорит Железняк.

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Резюмируя, он добавил, что если подтвердится вероятное уклонение от уплаты налогов эзотериками, то этот объем должны быть установлены правоохранительными органами.

Работу ведьмы и мага проверят правоохранители

В свою очередь, в Бюро экономической безопасности Украины в комментарии для ТСН.ua сообщили, что ситуацию, связанную с заявлением народного депутата Ярослава Железняка о «главной ведьме Украины», будут готовы прокомментировать на следующей неделе.

В отделе коммуникаций полиции Киева в комментарии для ТСН.ua подтвердили, что открыли и расследуют уголовное производство, в котором фигурирует «маг Велияр».

«По факту обращения депутата были внесены сведения в ЕРДР по статье 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Сейчас продолжаются следственные действия», — сообщила одна из руководительниц отдела коммуникаций киевской полиции Мирослава Попова.

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Что ответила ведьма Тихая на обвинение

ТСН.ua обратился за комментарием к Марии Тихой как к главной фигурантке депутатского расследования, чтобы узнать ее позицию относительно обвинений в ее адрес.

«Последние несколько дней мое имя очень часто звучит. И, честно говоря, меня это не удивляет. Но я привыкла говорить тогда, когда есть что сказать, а не тогда, когда этого требует информационный шум. Поэтому сейчас я не буду комментировать отдельные вырванные из контекста фразы или манипулятивные публикации. С понедельника мы с командой дадим полный комментарий, ответим на все вопросы и открыто озвучим свою позицию. Скажу только, что могу подтвердить уже сегодня. Моя деятельность официальная. Налоговые вопросы урегулированы. Я работаю открыто, согласно законодательству Украины», — сказала Мария Тихая.

Также она добавила, что «не стоит мерить всех одной меркой» и призвала не делать поспешных выводов.

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