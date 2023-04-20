В Виннице 3-летний ребенок заперся в квартире и выпал из окна: где были родители и как их накажут (фото)

Девочки двух и трех лет сами заперлись в квартире.
В Виннице трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже, где заперлась вместе с младшей сестрой. Ребенок находится в реанимации, а против родителей возбудили уголовное дело.
Подробности инцидента, произошедшего 19 апреля, сообщила в комментарии ТСН.ua спикер полиции Винницкой области Зарина Маевская.
Около 15:00 спасателям позвонил обеспокоенный мужчина и сообщил, что его малолетние дети заперлись в квартире и не отвечают. Пока сотрудники ГСЧС пытались открыть аварийно дверь в помещение, старшая девочка выпала из окна, опершись на москитную сетку.
Родители объяснили правоохранителям, что дети заперлись изнутри, когда они сносили вещи из квартиры на улицу. Мама и папа находились в шоковом состоянии.
Полиция внесла сведения в Единый реестр по ч.1 ст. 166 УК — невыполнение родителями своих родительских обязанностей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок. После проведения процессуальных действий дело может быть переквалифицировано.
В полиции отметили ТСН.ua, что семья благополучная и не состоит на учете в социальных службах.
"По информации от врачей, по состоянию на 8:00 утра, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сегодня будет решаться вопрос о переводе его в общую палату", — добавила спикер полиции Винницкой области Зарина Маевская.
Напомним, в Тернополе мальчик на игрушечной машине сбил 86-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу с серьезной травмой. Полиция ищет родителей ребенка.
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