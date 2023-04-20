В Виннице 3-летний ребенок заперся в квартире и выпал из окна: где были родители и как их накажут (фото)

Девочки двух и трех лет сами заперлись в квартире.

В Виннице трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на шестом этаже, где заперлась вместе с младшей сестрой. Ребенок находится в реанимации, а против родителей возбудили уголовное дело.

Подробности инцидента, произошедшего 19 апреля, сообщила в комментарии ТСН.ua спикер полиции Винницкой области Зарина Маевская.

Около 15:00 спасателям позвонил обеспокоенный мужчина и сообщил, что его малолетние дети заперлись в квартире и не отвечают. Пока сотрудники ГСЧС пытались открыть аварийно дверь в помещение, старшая девочка выпала из окна, опершись на москитную сетку.

Пока спасатели открывали дверь, ребенок выпал из окна / Фото: ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

Ребенок оперся на москитную сетку / Фото: ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

Родители объяснили правоохранителям, что дети заперлись изнутри, когда они сносили вещи из квартиры на улицу. Мама и папа находились в шоковом состоянии.

Полиция внесла сведения в Единый реестр по ч.1 ст. 166 УК — невыполнение родителями своих родительских обязанностей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок. После проведения процессуальных действий дело может быть переквалифицировано.

Родители вышли на улицу, оставив детей самих / Фото: ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

В полиции отметили ТСН.ua, что семья благополучная и не состоит на учете в социальных службах.

"По информации от врачей, по состоянию на 8:00 утра, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Сегодня будет решаться вопрос о переводе его в общую палату", — добавила спикер полиции Винницкой области Зарина Маевская.

Полиция возбудила уголовное дело / Фото: ГУ ДСНС Украины в Винницкой области

Напомним, в Тернополе мальчик на игрушечной машине сбил 86-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу с серьезной травмой. Полиция ищет родителей ребенка.

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