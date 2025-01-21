В Виннице мужчина уклонился от мобилизации, потому что он "не хочет воевать": чем это закончилось

Житель Винницы на суде заявил, что не хочет мобилизовываться во время войны. Чем это кончилось?
В Виннице к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что "не хочет воевать".
Об этом говорится в приговоре Винницкого горрайонного суда Винницкой области.
По данным суда, в ноябре 2023 года мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Мужчина получил повестку, однако так и не пришел в ТЦК.
На суде житель Винницы вину признал и раскаялся. Он заявил, что "действительно получил повестку о явке в военкомат и сознательно не явился на вызов, поскольку не хотел, чтобы его отправили воевать. Он не хочет убивать людей, боится воевать и, понимая, что в случае отправки его в воинскую часть ему, возможно, пришлось бы это делать, уклонился от призыва".
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, мужчина получил повестку и год избегал мобилизации.
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