В Виннице попрощались с 21-летним "Гринкой" — самым молодым защитником "Азовстали": фото, видео

Побратимы и родные Назария пришли на прощание в черных футболках с фразой "Гринки", которую он сказал в подвалах Азовстали.

В Виннице попрощались с воином бригады спецназначения нацгвардии "Азов" Назарием Гринцевичем на псевдо "Гринка". Он был самым молодым защитником "Азовстали". Он прошел блокаду в Мариуполе, российский плен и после освобождения снова ушел на фронт. Ему был 21 год.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

На прощание с бойцом бригады спецназначения "Азов" с псевдонимом "Гринка" собрались сотни винничан. Родные не отходят от гроба, завернутого в сине-желтый флаг. За который отдал жизнь 21-летний Назарий.

Прощание с защитником Украины

"Одна реплика его, что там собратья и я должен. Я не подарю им пытки пленных. Он искренне любил Украину. Хотел, чтобы в ней было лучше. Намного лучше", - говорит отец воина Максим Колос.

Именно со стадиона "Нива" Назарий Гринцевич и начал свой путь воина. Еще подростком, в разгар войны на востоке он был в фанатском движении футбольного клуба "Нива". Многие из старших ребят уже воевали в "Азове". Стать в ряды полка мечтал и Назарий.

На этом же стадионе он в прошлом году читал молитву защитников "Азовстали". За погибших и тех сотен воинов-азовцев, которые до сих пор в плену. Теперь здесь прощаются с ним те, кто был рядом в последние минуты жизни - воины-спецназовцы "Азова".

ену. Теперь здесь прощаются с ним те, кто был рядом в последние минуты жизни – воины-спецназначения "Азова".

Прощание с Назарием Гринцевичем

Побратимы и родные Назария пришли на прощание в черных футболках с фразой "Гринки", которую он сказал в подвалах Азовстали.

"Чтобы не было у вас, слушайтесь маму, ешьте кашу и любите Украину", - говорил Назарий.

Фраза, которую говорил погибший защитник Украины

Теперь они стали завещанием и их скандируют с трибуны собратья азовца.

На "Азовстали" Назарий был парамедиком и спас немало жизней. Уже после возвращения из плена "Гринка" вспоминал, как во время блокады Мариуполя ему хотелось жить. И как они с побратимами говорили о смерти в подвалах "Азовстали". И даже шутили, какой почет после нее хотят

"Я хочу мурал на школе. Вот забейте. Если не дай бог что, то пусть будет мурал", - говорил парень.

О российском плену Назарий Гринцевич говорил неохотно. Только вспоминал, как мечтал попить молока с печеньем. А после выхода из застенков россиян "Гринка" набил татуировку - хлеб и кисель. Он говорил, это было самое вкусное, чем кормили в плену.

Назар как можно скорее пытался вернуться на фронт. Ради мести врагу за замученных и убитых на войне побратимов.

"Я знаю сколько моих побратимов еще там. Сколько этот враг наделал вреда моей стране. И я живу местью за ту боль, которую они принесли нам. Вот и все", - говорил военный.

И ни разу Назарий не пожалел о своем выборе быть воином.

Похоронная процессия

"Я хочу пожить в свободной Украине, которую я борюсь. И когда мои дети родятся и спросят, где я был", — говорил парень.

В своих не слишком многочисленных интервью Гринка всегда говорил не только об обязанности каждого защищать страну. Да и о том, что жить нужно наполну. Ибо на войне не знаешь, когда твой день последний.

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Ранее сообщалось, что на войне погиб один из самых молодых защитников "Азовстали", 21-летний Назарий "Гринка" Гринцевич, после освобождения из плена вернувшийся на фронт.

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