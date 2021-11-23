В Виннице пьяный активист "Дорожного контроля" насмерть сбил велосипедистку

Содержание алкоголя в его крови превышало норму в десять раз.

Активист "Дорожного контроля", сбивший велосипедистку в Виннице на прошлой неделе, был под хмельком, а содержание алкоголя в его крови превышало норму в десять раз. Об этом сообщили в полиции со ссылкой на результаты экспертизы. 53-летняя потерпевшая – в коме.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 23 ноября.

По данным правоохранителей, 30-летний водитель "Мерседеса", который оказался активистом общественной организации, следящей за безопасностью на дорогах, был с явными признаками алкогольного опьянения.

Проходить тест на "Драгере" на месте, по словам полицейских, водитель отказался, поэтому его отвезли в наркодиспансер. Результаты анализа уже обнародовали. Следователи ищут свидетелей аварии. Водителя пока не задерживали.

Напомним, пьяный водитель Dacia Logan спровоцировал аварию по ул. Березняковской в Киеве. Его машина вылетела с близлежащей улицы и протаранила Volkswagen. Водителя Volkswagen забрали в больницу.

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